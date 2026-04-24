Zeci de mii de ursuleți de pluș amplasați în Washington DC trag un semnal de alarmă în privința copiilor ucraineni răpiți în timpul războiului

Zeci de mii de ursuleți de pluș au fost amplasați în Washington DC, pentru a atrage atenția asupra copiilor ucraineni răpiți din anul 2022, în timpul războiului dintre Rusia și Ucraina.
Ioana Târziu
24 apr. 2026, 11:58, Știri externe

Amplasați, joi, pe un gard al National Mall din Washington, lângă Capitol Hill, cei 20.000 de ursuleți de pluș reprezintă copiii ucraineni deportați sau transferați cu forța în Rusia, de la invazia din 2022. Potrivit autorităților ucrainene și a estimărilor ONU, sunt afectați peste 19.000 de copii.

Ursuleții, în culori diferite, afișau mesajul „Putin a răpit 20.000 de copii ucraineni”.

Organizațiile care stau la baza inițiativei doresc să tragă un semnal de alarmă cu privire la amploarea problemei. Ele cer acțiuni internaționale mai ferme, inclusiv sancțiuni și eforturi pentru a asigura returnarea copiilor, explică Euronews.

Războiul încă afectează copiii separați de familii

Legislatori, avocați și ambasadorul Ucrainei, Oksana Markarova, au participat la eveniment. Au subliniat relevanța acestuia, având în vedere că războiul continuă să afecteze civilii, în special copiii separați de familiile lor în zonele ocupate.

Oficialii ucraineni raportează că peste 2.100 de copii au fost returnați din 2023, printr-o inițiativă națională condusă de avocatul poporului, Dmitro Lubineț.

Activiștii avertizează că mulți alții rămân în Rusia sau în teritoriile ocupate, confruntându-se cu bariere juridice și logistice în calea întoarcerii.

Reprezentanții SUA, Paul Tonko și Jamie Raskin, au cerut sancțiuni mai dure împotriva celor implicați.

Diplomații au declarat că afișajul servește ca o reamintire a faptului că problema persistă în ciuda eforturilor de mediere, inclusiv a schimburilor facilitate de Qatar, și a controlului continuu din partea Curții Penale Internaționale, potrivit aceleiași surse.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
Gandul
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Criza politică din România depinde de 232 de voturi în Parlament. Cine va decide soarta Guvernului Bolojan?
Libertatea
O avocată de 28 de ani a murit după ce și-a făcut două operații estetice. A vrut să fie mai frumoasă, dar a plătit cu viața
CSID
Au mers 22.000 de km prin junglă și deșert cu... o mașină cu trei roți!
Promotor