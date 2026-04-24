Zeci de mii de ursuleți de pluș amplasați în Washington DC trag un semnal de alarmă în privința copiilor ucraineni răpiți în timpul războiului

Amplasați, joi, pe un gard al National Mall din Washington, lângă Capitol Hill, cei 20.000 de ursuleți de pluș reprezintă copiii ucraineni deportați sau transferați cu forța în Rusia, de la invazia din 2022. Potrivit autorităților ucrainene și a estimărilor ONU, sunt afectați peste 19.000 de copii.

Ursuleții, în culori diferite, afișau mesajul „Putin a răpit 20.000 de copii ucraineni”.

Organizațiile care stau la baza inițiativei doresc să tragă un semnal de alarmă cu privire la amploarea problemei. Ele cer acțiuni internaționale mai ferme, inclusiv sancțiuni și eforturi pentru a asigura returnarea copiilor, explică Euronews.

Războiul încă afectează copiii separați de familii

Legislatori, avocați și ambasadorul Ucrainei, Oksana Markarova, au participat la eveniment. Au subliniat relevanța acestuia, având în vedere că războiul continuă să afecteze civilii, în special copiii separați de familiile lor în zonele ocupate.

Oficialii ucraineni raportează că peste 2.100 de copii au fost returnați din 2023, printr-o inițiativă națională condusă de avocatul poporului, Dmitro Lubineț.

Activiștii avertizează că mulți alții rămân în Rusia sau în teritoriile ocupate, confruntându-se cu bariere juridice și logistice în calea întoarcerii.

Reprezentanții SUA, Paul Tonko și Jamie Raskin, au cerut sancțiuni mai dure împotriva celor implicați.

Diplomații au declarat că afișajul servește ca o reamintire a faptului că problema persistă în ciuda eforturilor de mediere, inclusiv a schimburilor facilitate de Qatar, și a controlului continuu din partea Curții Penale Internaționale, potrivit aceleiași surse.