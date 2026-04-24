Warner Bros. aprobă fuziunea cu Paramount, într-un acord care poate schimba Hollywoodul. Vedetele cer blocarea tranzacției

Unul dintre cele mai mari acorduri din istoria industriei media se apropie de finalizare, după ce acționarii Warner Bros. Discovery au votat în favoarea fuziunii cu Paramount. Decizia a declanșat reacții puternice în industria filmului și a televiziunii, arată Euronews.
Victor Dan Stephanovici
24 apr. 2026, 12:44, Știri externe

Acționarii Warner Bros. Discovery au aprobat „în mod covârșitor” acordul de fuziune cu Paramount Skydance, evaluat la aproximativ 111 miliarde de dolari, scrie Euronews. Tranzacția ar urma să fie finalizată între lunile iulie și septembrie, în funcție de aprobările autorităților de reglementare. Reprezentanții companiei au descris votul drept un pas esențial către finalizarea unui acord care ar putea redefini industria globală de divertisment.

Impact major asupra Hollywoodului

Fuziunea ar reuni două dintre cele mai importante studiouri istorice de la Hollywood, reducând numărul marilor studiouri americane la patru. Criticii avertizează că o astfel de concentrare ar putea duce la scăderea competiției, la reducerea diversității producțiilor și la pierderi de locuri de muncă. De asemenea, există temeri privind creșterea prețurilor și limitarea opțiunilor pentru consumatori. Mai mulți politicieni americani, inclusiv Elizabeth Warren și Cory Booker, au criticat fuziunea și au cerut intervenția autorităților. Elizabeth Warren a declarat că acordul nu este încă final și că există eforturi la nivelul statelor pentru a opri ceea ce a numit un „dezastru antitrust”.

Opoziție puternică din partea industriei

Mii de profesioniști din industrie, inclusiv actori și regizori de renume precum Joaquin Phoenix, Jane Fonda, Emma Thompson și Javier Bardem, au semnat o scrisoare deschisă împotriva fuziunii. Numărul semnatarilor a depășit 4.000, iar inițiativa continuă să atragă sprijin. Semnatarii susțin că fuziunea ar putea afecta independența și diversitatea industriei, favorizând interesele unui grup restrâns de actori economici.

Critici dure din partea unor vedete

Actorul Mark Ruffalo a criticat public acordul, avertizând asupra concentrării puterii în mâinile unor lideri apropiați de Donald Trump. Acesta a exprimat temeri privind impactul asupra libertății de exprimare și asupra conținutului produs în viitor. De cealaltă parte, directorul executiv al Paramount Skydance, David Ellison, susține că fuziunea va aduce beneficii comunității creative și va consolida poziția industriei americane la nivel global.

