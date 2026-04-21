Prima pagină » Tehnologie »

Paramount își reînnoiește aplicația pentru a profita de popularitatea videoclipurilor scurte

În lupta pentru audiență, Paramount Skydance vizează cele mai mici ecrane, telefoanele mobile.
Paramount își reînnoiește aplicația pentru a profita de popularitatea videoclipurilor scurte
Sursa: Hepta
Andrei Rachieru
21 apr. 2026, 17:44, Știrile zilei

O versiune a aplicației Paramount+, disponibilă acum pentru utilizatorii de iPhone de la Apple, pune în evidență videoclipuri scurte pe care utilizatorii le pot derula rapid, inclusiv momente importante din sport, segmente din CBS News, clipuri UFC și trailere pentru filme și seriale, potrivit a două persoane care cunosc inițiativa citate de Reuters.

Paramount speră că utilizatorii își vor dezvolta obiceiul de a deschide aplicația de mai multe ori pe zi, așa cum fac deja cu TikTok sau Instagram. Această implicare crescută ar putea justifica noi funcții, cum ar fi statistici în timp real în timpul meciurilor „UFC Fight Night” și a evenimentelor numerotate UFC, sau elemente interactive, au spus sursele.

Paramount mai are încă mult de parcurs. În primul trimestru al acestui an, a reprezentat 2% din streamingul global pe aplicații, ocupând ultimul loc în clasament, în spatele liderului de piață Netflix și al rivalilor, inclusiv HBO Max și Peacock, potrivit datelor Sensor Tower.

Combinarea HBO Max și Paramount+, în urma achiziției planificate a Warner Bros Discovery, deschide o filă nouă, ar face-o a patra cea mai mare aplicație de streaming.

YouTube, deținut de Google, deschide o filă nouă, depășește cu mult Paramount+ în ceea ce privește numărul de utilizatori, având de 59 de ori mai mulți utilizatori, potrivit firmei de analiză a aplicațiilor mobile Apptopia.

Reprezentanții din industrie afirmă că Paramount ar putea încerca să atragă noi utilizatori prin colaborarea cu influențatori digitali sau prin lansarea de „microdrame”, clipuri de câte un minut care, împreună, formează o poveste de lungmetraj.

Serviciile de streaming concurente au preluat, de asemenea, elemente din rețelele sociale pentru a-și extinde oferta.

Netflix investește în podcasturi video, inclusiv în noi emisiuni ale lui Pete Davidson, fost membru al echipei „Saturday Night Live”, ale lui Michael Irvin, membru al Hall of Fame al NFL, și ale fostului prezentator de știri al NBC, Brian Williams. Amazon Prime Video a încheiat un acord cu personalitatea de pe YouTube MrBeast – pseudonimul lui Jimmy Donaldson – pentru o serie de competiții de tip reality show intitulată „Beast Games”.

„Toată lumea se urmărește reciproc”, a spus un agent de talente de la Hollywood.

Un alt agent a spus că Paramount a subliniat relația studioului cu TikTok, sugerând potențialul unei colaborări viitoare. Atât Paramount, cât și TikTok SUA au un susținător comun în persoana cofondatorului miliardar al Oracle, Larry Ellison.

TikTok și Paramount spun că nu există niciun acord în vigoare.

Lucrările la aplicația Paramount+ fac parte dintr-o revizuire mai amplă a serviciilor sale de streaming, Paramount+ și Pluto TV, pe care compania a prezentat-o săptămâna trecută în cadrul unor prezentări adresate agenților de publicitate.

Recomandarea video

Augustin Lazăr, fost procuror general, după recuperarea artefactelor din Drents: Este momentul unui impuls pentru investigația privind alte 10 brățări
G4Media
Raed Arafat, pus sub urmărire de Parchetul Militar, pentru complicitate la contrabandă într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA. Reacția șefului DSU
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Rușii fără ruble. Moscova n-a trimis niciun ban post ‘89 localităților din România unde trăiesc cele mai mari comunități de ruși lipoveni
Libertatea
Regula japoneză care te ajută să mănânci mai puțin fără dietă: secretul ‘hara hachi bu’
CSID
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor