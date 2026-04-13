Vedete de la Hollywood semnează o scrisoare deschisă împotriva tranzacției Paramount–Warner Bros

Printre semnatari se află Jane Fonda, Joaquin Phoenix și Mark Ruffalo. În scrisoare se arată că fuziunea ar duce la mai puține oportunități pentru creatori, presiuni asupra locurilor de muncă din producție, costuri mai mari și mai puține opțiuni pentru public, potrivit Reuters.

Scrisoarea, publicată luni, arată că preluările și fuziunile din ultimii ani au pus deja presiune pe industrie, reducând numărul filmelor produse și lansate și limitând diversitatea proiectelor care primesc finanțare și distribuție.

Dacă tranzacția va fi aprobată, cele două grupuri ar reuni unele dintre cele mai mari studiouri și biblioteci de conținut de la Hollywood, precum și platformele de streaming Paramount+ și HBO Max.

Companiile intenționează să își integreze serviciile de streaming într-o singură platformă.

Autoritățile de reglementare din SUA și Europa sunt așteptate să analizeze atent tranzacția, evaluând impactul asupra consumatorilor și asupra comunității creative. Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a declarat că statul investighează tranzacția și că analiza va fi una „riguroasă”.