Acordul Warner Bros, vizat de FCC pentru riscuri legate de investițiile externe

Comisarul Anna Gomez a declarat că există „întrebări serioase și nerezolvate” legate de modul în care investițiile externe ar putea afecta securitatea națională a Statelor Unite, subliniind obligația legală a instituției de a analiza aceste riscuri înainte de a aproba tranzacția, scrie Reuters.

Luna trecută, Paramount Skydance a cerut aprobarea autorității de reglementare pentru investițiile străine care susțin achiziția Warner Bros. Discovery. Potrivit oficialului american, structura financiară a acordului include participarea unor fonduri suverane din Saudi Arabia, Qatar și Abu Dhabi.

Gomez a atras atenția că noua entitate ar urma să controleze active media majore, inclusiv posturi CBS și operațiuni importante de știri prin cablu, precum CNN, ceea ce ridică semne de întrebare privind influența externă asupra infrastructurii media americane.

Procesul de evaluare al Comisiei Federale pentru Comunicații este în desfășurare, iar decizia finală ar putea avea implicații majore asupra peisajului media din SUA și asupra reglementării investițiilor străine în sectoare sensibile.