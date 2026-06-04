Clint Eastwood pune capăt unei cariere legendare la 96 de ani

Anunțul pune capăt unei cariere excepționale, desfășurate pe parcursul a peste șapte decenii în industria cinematografică, relatează The Washington Times.

„Acum este retras din activitate. Are 95 de ani”, a declarat Kyle Eastwood în interviul realizat înainte ca tatăl său să împlinească 96 de ani.

Muzicianul a vorbit și despre colaborările pe care le-a avut cu celebrul actor și regizor.

„Am foarte multe amintiri frumoase din perioada în care am lucrat împreună. Am fost foarte norocos să particip la multe dintre filmele lui”, a spus acesta.

O carieră care a marcat istoria cinematografiei

Clint Eastwood și-a început cariera în anii 1950 și a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale cinematografiei mondiale.

El a cunoscut succesul internațional prin seria westernurilor regizate de Sergio Leone, cunoscută drept „Trilogia dolarilor”. Filme precum „Pentru un pumn de dolari”, „Pentru câțiva dolari în plus” și „Bunul, Răul și Urâtul” l-au transformat într-un simbol al genului western.

Ulterior, Eastwood a devenit celebru și pentru rolul detectivului Harry Callahan din seria „Inspectorul Harry”.

De-a lungul carierei, actorul a acumulat peste 70 de roluri în filme și a regizat aproximativ 40 de lungmetraje.

Printre cele mai apreciate producții semnate de el se numără „Necruțătorul”, „O fată de milioane”, „Misterele fluviului”, „Srisori din Iwo Jima”, „Gran Torino”, „American Sniper” și „Sully”.

Patru premii Oscar și zeci de filme de succes

Eastwood a câștigat patru premii Oscar, inclusiv două trofee pentru Cel mai bun regizor, obținute pentru filmele „Necruțătorul” și „O fată de milioane”. Ambele producții au fost recompensate și cu premiul Oscar pentru Cel mai bun film.

Mai mulți actori au câștigat premii Oscar pentru interpretările din filmele regizate de acesta, printre ei Gene Hackman, Sean Penn, Tim Robbins, Hilary Swank și Morgan Freeman.

Ultimul film regizat de Clint Eastwood pare să fie thrillerul juridic „Juratul nr. 2”, lansat în 2024. Ultima sa apariție pe marele ecran a fost în drama „Cry Macho – Drumul răscumpărării” din 2021, producție pe care a și regizat-o.

În ultimii ani au existat speculații privind posibilitatea unui nou proiect cinematografic. În 2025 a circulat chiar un interviu fals care sugera că Eastwood pregătește alte filme. Regizorul a dezmințit atunci informațiile.

De atunci nu au mai apărut detalii despre noi producții, iar declarațiile făcute de fiul său confirmă că una dintre cele mai longevive și influente cariere din istoria Hollywoodului a ajuns la final.