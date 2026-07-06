George Clooney, omagiat la Festivalul de Film de la Veneția cu Leul de Aur pentru întreaga carieră

Actorul american George Clooney va fi distins cu Leul de Aur pentru întreaga carieră la ediția din 2026 a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, relatează Variety.

Distincția îi recompensează întreaga contribuție la cinematografie, într-o carieră desfășurată de-a lungul a peste patru decenii, în care s-a remarcat atât ca actor, cât și ca regizor și producător.

Unul dintre cei mai cunoscuți cineaști ai generației sale

Într-un comunicat, Bienala de la Veneția îl descrie pe Clooney drept un artist complet, capabil să treacă cu ușurință de la filme de război și thrillere la comedii, drame și producții science-fiction, menționând interpretările sale din filme precum „Trei regi”, „Syriana”, „Michael Clayton”, „Ocean’s Eleven – Faceți jocurile!”, „Marea hoinăreală”, „Gravitate”, „Solaris”, „Descendenții”, „Sus, în aer” și „Jay Kelly”.

Organizatorii au evidențiat și activitatea sa din spatele camerei de filmat, apreciind filmele regizate de Clooney, între care „Confesiunile unei minți periculoase”, „Noapte bună și noroc!”, „Idele lui Marte” și „Suburbicon”, drept producții ambițioase, care s-au îndepărtat de convențiile clasice ale industriei de la Hollywood.

Totodată, Bienala a subliniat implicarea actorului în numeroase cauze sociale și umanitare, considerând că aceasta reprezintă o componentă importantă a moștenirii sale profesionale.

George Clooney: „Festivalul de la Veneția este preferatul meu”

George Clooney a declarat că primirea Leului de Aur reprezintă o mare onoare și a descris Festivalul de Film de la Veneția drept evenimentul cinematografic de care se simte cel mai apropiat.

„Am trăit atât de multe momente extraordinare la Veneția. Acest festival este, fără îndoială, preferatul meu, iar faptul că primesc Leul de Aur este o onoare extraordinară”, a afirmat actorul, adăugând, în nota sa caracteristică de umor, că premiul „probabil înseamnă și că a îmbătrânit”.

O relație de aproape trei decenii cu Festivalul de la Veneția

Clooney este un invitat constant al festivalului de pe Lido, unde și-a prezentat de-a lungul anilor mai multe producții, începând cu „Pasiune periculoasă” (1998), urmat de „Noapte bună și noroc!” (2005), „Lupi singuratici” (2024) și „Jay Kelly” prezentat anul trecut.

Directorul artistic al festivalului, Alberto Barbera, a afirmat că actorul și-a construit succesul prin talent și credibilitate, nu doar prin imagine, remarcând capacitatea acestuia de a interpreta personaje autentice și apropiate de public.

Două premii Oscar și șase categorii de nominalizări

George Clooney este unul dintre puținii cineaști din istoria premiilor Oscar care au fost nominalizați în șase categorii diferite: cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun actor în rol principal, cel mai bun actor în rol secundar, cel mai bun scenariu original și cel mai bun scenariu adaptat.

Actorul a câștigat două premii Oscar: unul pentru rolul secundar din „Syriana” (2005), iar cel de-al doilea în calitate de producător al filmului „Argo”, desemnat cel mai bun film la gala din 2013.

Cel mai recent succes al său a venit în 2025, când a primit o nominalizare la premiile Tony pentru debutul său pe Broadway, în adaptarea scenică a filmului „Noapte bună și noroc!”, spectacol care a intrat în istorie ca prima producție de pe Broadway transmisă simultan în direct la CNN pentru publicul din întreaga lume.

Cea de-a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția se va desfășura în perioada 2–12 septembrie, iar selecția oficială a filmelor va fi anunțată pe 23 iulie.