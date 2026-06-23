Festivalul de la Veneția și-a dezvăluit juriul. Cine va decide câștigătorii Leului de Aur în 2026

Juriul va fi condus de actrița, regizoarea și scenarista americană Maggie Gyllenhaal, a cărei numire în funcția de președinte fusese confirmată încă din luna aprilie. Potrivit Euronews, din juriul competiției oficiale vor mai face parte regizorul din Hong Kong Johnnie To, regizoarea tunisiană Kaouther Ben Hania, cineasta afgană Shahrbanoo Sadat, regizorul și scenaristul francez Xavier Giannoli, compozitorul britanic Daniel Blumberg și profesorul Francesco Casetti de la Universitatea Yale.

Un juriu cu nume cunoscute la Veneția

Mai mulți dintre membrii juriului au o legătură strânsă cu festivalul italian. Johnnie To și-a prezentat de-a lungul anilor mai multe filme pe Lido, în timp ce Xavier Giannoli a concurat de trei ori pentru Leul de Aur. La rândul său, Kaouther Ben Hania s-a aflat în competiția de anul trecut cu filmul „The Voice of Hind Rajab”, producție care a câștigat Leul de Argint și a fost una dintre cele mai apreciate prezențe ale ediției.

Vor decide câștigătorii celor mai importante trofee

Maggie Gyllenhaal și colegii săi vor desemna câștigătorii principalelor distincții ale festivalului, inclusiv Leul de Aur pentru cel mai bun film, Marele Premiu al Juriului, Leul de Argint pentru regie, premiile Coppa Volpi pentru cea mai bună actriță și cel mai bun actor, Premiul Special al Juriului, premiul pentru scenariu și Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun tânăr actor sau actriță. Gyllenhaal devine una dintre puținele femei care au condus juriul competiției de la Veneția în ultimii ani, după Isabelle Huppert, Julianne Moore și Cate Blanchett.

Festivalul începe în septembrie

Într-o declarație publicată după anunțarea numirii sale, Maggie Gyllenhaal a afirmat că Festivalul de la Veneția a susținut întotdeauna „voci autentice și originale” și că privește noul rol cu „curiozitate, admirație și entuziasm”. Festivalul Internațional de Film de la Veneția, considerat cel mai vechi festival de film din lume, va avea loc în perioada 2-12 septembrie 2026. Selecția oficială a filmelor participante urmează să fie anunțată pe 23 iulie.