Penélope Cruz și Javier Bardem revin împreună în „Bunker”, selectat la Veneția

„Bunker”, o coproducție Franța-Spania cu o durată de 126 de minute, îi are în distribuție pe Penélope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano și Patrick Schwarzenegger.

Un thriller despre supraviețuire și dileme morale

Potrivit prezentării oficiale a Bienalei de la Veneția, filmul urmărește povestea unui arhitect care acceptă să proiecteze și să construiască un buncăr de supraviețuire pentru un miliardar din industria tehnologiei.

Pe măsură ce proiectul avansează, acesta ajunge să își pună sub semnul întrebării propriile convingeri și limite morale. Acceptarea acestui proiect controversat o determină pe soția sa să își pună sub semnul întrebării căsnicia, după 17 ani de mariaj.

„Bunker” este prezentat de organizatori drept un thriller dramatic care explorează provocările morale și emoționale ale unui cuplu într-o lume tot mai nesigură, dominată de temeri și dileme etice.

Florian Zeller revine după succesul „The Father”

„Bunker” marchează revenirea dramaturgului și regizorului francez Florian Zeller cu un nou lungmetraj, după succesul filmului „The Father” (2020), adaptare după propria piesă de teatru, recompensată cu două premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun scenariu adaptat.

Penélope Cruz și Javier Bardem joacă din nou împreună pe marele ecran, după colaborările din „Jamón, Jamón”, „Vicky Cristina Barcelona”, „Loving Pablo” și „Everybody Knows”.

Zeller a declarat că a scris scenariul avându-i în minte pe cei doi actori, considerând că relația lor din viața reală conferă autenticitate poveștii și personajelor din film.

„Bunker” se numără printre cele 20 de filme care vor concura pentru Leul de Aur la cea de-a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția.