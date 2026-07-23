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Festivalul de la Veneția a anunțat cele 20 de filme care vor concura pentru Leul de Aur

Festivalul Internațional de Film de la Veneția a prezentat joi selecția oficială a celei de-a 83-a ediții, care va avea loc între 2 și 12 septembrie pe insula Lido din Veneția. Pe covorul roșu sunt așteptate vedete precum Penélope Cruz, Javier Bardem, Robert Pattinson, Kate Mara și Rooney Mara.
Festivalul de la Veneția a anunțat cele 20 de filme care vor concura pentru Leul de Aur
Leul de Aur, trofeul acordat câștigătorului competiției oficiale a Festivalului Internațional de Film de la Veneția/sursa foto: La Biennale di Venezia
Maria Miron
23 iul. 2026, 21:50, Știrile zilei
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În competiția pentru Leul de Aur au fost incluse 20 de lungmetraje semnate de unii dintre cei mai apreciați regizori ai momentului. Selecția oficială reunește filme semnate de regizori consacrați precum Danny Boyle, Martin McDonagh, Werner Herzog, Hirokazu Kore-eda, Lee Chang-dong, Nanni Moretti, Stéphane Brizé, Florian Zeller și Casey Affleck, reprezentând cinematografii din Europa, Asia și America de Nord.

Selecția oficială publicată de Bienala de la Veneția include printre cele mai așteptate titluri „Ink”, noul film al lui Danny Boyle care va deschide festivalul, „Wild Horse Nine”, regizat de Martin McDonagh, și „Bucking Fastard”, noua producție semnată de Werner Herzog, cu surorile Kate și Rooney Mara în distribuție.

O coproducție cu participare românească, în cursa pentru Leul de Aur

Competiția include și „Primetime”, cu Robert Pattinson în rolul jurnalistului Chris Hansen, precum și „Bunker”, în care Penélope Cruz și Javier Bardem revin împreună pe marele ecran sub regia lui Florian Zeller.

Din selecția oficială face parte și „Company”, al treilea lungmetraj regizat de Casey Affleck, o coproducție realizată de Canada, România, Italia, Statele Unite și Emiratele Arabe Unite, cu Nick Nolte și Ben Mendelsohn în distribuție.

Alberto Barbera: Selecția reflectă lumea contemporană

Directorul artistic al festivalului, Alberto Barbera, spune că selecția din acest an reflectă preocuparea cineaștilor pentru marile teme ale lumii contemporane și descrie cinematografia drept „un instrument extraordinar de cunoaștere a realității”. El a precizat că alegerea filmelor a fost dificilă, deoarece în ultimele luni au fost finalizate numeroase producții de mare valoare.

Potrivit organizatorilor, multe dintre filmele selectate abordează teme de actualitate, de la conflicte armate și tensiuni geopolitice până la crize sociale și familiale. Selecția din acest an pune accent pe cinematografia de autor și pe producțiile independente, reunind atât regizori consacrați, cât și noi voci ale cinematografiei internaționale.

O singură femeie regizor în competiție

Unul dintre aspectele care au atras atenția la prezentarea selecției este faptul că doar unul dintre cele 20 de filme aflate în competiția oficială este regizat de o femeie, danezo-egipteanca May el-Toukhy. Filmul său, „Woman Unknown”, spune povestea unei foste guvernante care încearcă să-și refacă viața în Danemarca postbelică, însă un secret din perioada ocupației naziste amenință să îi distrugă viitorul.

Alberto Barbera a explicat că selecția a fost realizată exclusiv pe criterii artistice.

Juriul competiției pentru Leul de Aur va fi prezidat de actrița și regizoarea americană Maggie Gyllenhaal, nominalizată la Oscar pentru scenariul filmului „The Lost Daughter”, cu care și-a făcut debutul în regie.

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