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Nintendo a fost amendată cu 35 de milioane de euro pentru un defect la una dintre console

Compania Nintendo a primit o amendă de 35 de milioane de euro, în urma unui defect la una din console. Eroarea ar putea să facă unele jocuri imposibil de jucat.
Nintendo a fost amendată cu 35 de milioane de euro pentru un defect la una dintre console
Ioana Târziu
08 iun. 2026, 17:12, Știri externe
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Gigantul japonez Nintendo a primit, luni, o amendă de 35 de milioane de euro, în urma unui defect la una din console, relatează Le Figaro.

Eroarea ar putea face ca anumite jocuri de pe consola Nintendo Switch să fie imposibil de jucat.

Defecțiunea este cunoscută în rândul pasionaților de jocuri video, fiind o problemă persistentă.

Direcția Generală pentru Politica în Concurență, Consumatori și Combaterea Fraudelor (DGCCRF) din Franța a amendat compania pentru că nu a acționat prompt ca răspuns la această defecțiune, potrivit sursei citate.

În ce constă defecțiunea

Defect provoacă „în special mișcări fantomă, neintenționate sau inversate ale personajelor”, potrivit DGCCRF.

Jucătorii puteau vedea personajele mișcându-se pe ecran, fără a fi atins controlerul consolei. Aceștia puteau chiar să piardă complet controlul asupra jocului. Jucătorii afectați nu au avut de ales decât să își repare sau să își înlocuiască controlerul, mai arată sursa.

Compania știa anterior de această eroare

Anchetatorii de la DGCCRF au concluzionat că Nintendo a început să comunice despre această problemă tehnică abia în 2020, chiar dacă era conștientă de ea încă din 2018. În 2019, o asociație a consumatorilor pledase deja pentru înlocuirea gratuită a controlerelor defecte, având în vedere amploarea erorii.

Cu toate acestea, filiala europeană a Nintendo a așteptat până în 2023 înainte de a oferi reparații gratuite pentru controlerele care depășesc perioada legală de garanție. Până atunci, jucătorii afectați puteau primi înlocuirea controllerelor defect. Condiția era să prezinte dovada achiziției cu o vechime mai mică de un an. În caz contrar, trebuiau să plătească o taxă de reparare de 45 de euro, potrivit aceleiași surse.

Declarațiile anchetatorilor

Aceste acțiuni constituie infracțiunea de practici comerciale înșelătoare, „care au distorsionat comportamentul economic al consumatorilor în decizia lor de a utiliza sau nu serviciile post-vânzare Nintendo. În unele cazuri, au distorstionat decizia lor de a repara sau înlocui controlerele”, au declarat anchetatorii.

Pe lângă amendă, compania va trebui să publice o declarație pe pagina principală a site-ului său web, mai arată sursa inițială.

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