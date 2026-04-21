Secretarul General ONU salută prelungirea armistițiului din Orientul Mijlociu: Un pas important spre dezescaladare

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat decizia președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, de a prelungi armistițiul cu Iranul, calificând demersul drept un pas suplimentar spre rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
22 apr. 2026, 02:29, Știri externe

„Un pas important către dezescaladare”, a transmis Guterres, după anunțul președintelui Trump care a spus că armistițiul dintre Statele Unite și Iran va fi prelungit. 

„Încurajăm toate părțile să profite de acest impuls, să se abțină de la acțiuni care ar putea submina încetarea focului și să se angajeze constructiv în negocieri pentru a ajunge la o soluție sustenabilă și durabilă”, a spus un purtător de cuvânt al secretarului, citat de Associated Press

De asemenea, oficialul și-a exprimat sprijinul pentru eforturile Pakistanului de a facilita dialogul dintre Washington și Teheran, considerând că acestea pot contribui la crearea condițiilor pentru încheierea războiului început la finalul lunii februarie. 

Declarațiile vin după ce Donald Trump a anunțat că va prelungi încetarea focului în urma intervenției liderilor pakistanezi. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a spus că blocada navală impusă de SUA va rămâne în vigoare. 

Recomandarea video

Cum sunt direcționați internauții români către site-uri asociate cu o firmă suspectată de legături cu Rusia
G4Media
Ninsori în toiul primăverii. Ninge ca-n povești în România, azi, 21 aprilie 2026
Gandul
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Un renumit academician rus, aplaudat la scenă deschisă la Moscova când l-a criticat pe Vladimir Putin: „Totul se duce de râpă pentru noi”
Libertatea
Secretul Simonei Halep pentru o formă de invidiat la 34 de ani. Băutura simplă pe care o consumă zilnic
CSID
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor