Secretarul General ONU salută prelungirea armistițiului din Orientul Mijlociu: Un pas important spre dezescaladare

„Un pas important către dezescaladare”, a transmis Guterres, după anunțul președintelui Trump care a spus că armistițiul dintre Statele Unite și Iran va fi prelungit.

„Încurajăm toate părțile să profite de acest impuls, să se abțină de la acțiuni care ar putea submina încetarea focului și să se angajeze constructiv în negocieri pentru a ajunge la o soluție sustenabilă și durabilă”, a spus un purtător de cuvânt al secretarului, citat de Associated Press.

De asemenea, oficialul și-a exprimat sprijinul pentru eforturile Pakistanului de a facilita dialogul dintre Washington și Teheran, considerând că acestea pot contribui la crearea condițiilor pentru încheierea războiului început la finalul lunii februarie.

Declarațiile vin după ce Donald Trump a anunțat că va prelungi încetarea focului în urma intervenției liderilor pakistanezi. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a spus că blocada navală impusă de SUA va rămâne în vigoare.