Franța și Germania continuă să lucreze la proiectul avioanelor de vânătoare, afirmă Macron

Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au însărcinat vineri ministerele apărării din țările lor să continue lucrările la controversatul proiect franco-german de avioane de vânătoare FCAS, au declarat oficialii.
Andrei Rachieru
24 apr. 2026, 12:51, Știri externe

Planurile de a dezvolta un sistem futurist de luptă aeriană împreună cu Spania atârnă de un fir de ață, pe fondul unei dispute publice privind controlul între compania franceză Dassault Aviation și Airbus, care reprezintă Germania și Spania în cadrul proiectului de 100 de miliarde de euro, scrie Reuters.

„Nu, deloc”, a răspuns Macron când un reporter l-a întrebat dacă proiectul FCAS a eșuat.

Președintele francez a spus că tocmai a discutat problema cu Merz în marja unui summit al liderilor UE din Cipru.

„Am avut o discuție fructuoasă în această dimineață cu cancelarul și am mandatat ministerele noastre de apărare să lucreze precis în mai multe domenii, pe o serie de chestiuni diferite”, a spus el.

„Nu doar viitorul avion de luptă, ci diverse pârghii de cooperare între cele două țări ale noastre.”

O purtătoare de cuvânt a guvernului german a confirmat discuția dintre cei doi lideri.

„Cancelarul și președintele le-au dat instrucțiuni miniștrilor apărării să continue să lucreze la diverse domenii de cooperare și să se pună de acord asupra următoarelor etape. Această activitate va fi finalizată în următoarele săptămâni”, a spus purtătoarea de cuvânt.

Miercuri, miniștrii apărării din Germania și Franța au prezentat termene diferite pentru luarea unei decizii cu privire la proiectul avionului de vânătoare, unul dintre ei afirmând că liderii celor două țări vor decide în curând, iar celălalt menționând că mediatorii au solicitat mai mult timp pentru a discuta problema.

Disputa se concentrează asupra conducerii componentei principale de vânătoare din cadrul planurilor de construire a unei flote interconectate de avioane cu echipaj și drone înarmate, sub o umbrelă digitală comună.

Persoanele din interior se așteptau ca Germania și Franța să renunțe la dezvoltarea avionului de vânătoare comun, dar să continue cooperarea în ceea ce privește dronele și așa-numitul „combat cloud”, sau coloana vertebrală digitală, care ar permite schimbul de date între avioane, drone și alți senzori, cum ar fi radarele terestre. Însă renunțarea la acest plan ar fi o situație politică delicată pentru Macron.

