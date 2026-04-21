Franţa susţine înfiinţarea unui tribunal special care să judece invadarea Ucrainei

Franța susține înființarea unui tribunal special care să judece invazia rusă în Ucraina, a anunțat ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot.
Jean Noel Barrot, ministrul de Externe al Franței. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
21 apr. 2026, 12:46, Știri externe

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat la Strasbourg, într-un discurs adresat Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), că Franța susține înființarea tribunalului special pentru judecarea invaziei ruse în Ucraina.

„Franța va adera la acordul privind Comitetul director al Tribunalului special, care sperăm că va fi înființat la reuniunea ministerială de la Chișinău din 14 și 15 mai”, a spus Barrot, potrivit Le Figaro. 

Oficialul francez a subliniat faptul că liderii ruși trebuie să răspundă pentru faptele comise în Ucraina.

„Nu numai pentru masacrele comise la Bucha și Mariupol, deportările de copii, atacurile asupra civililor, uciderea jurnaliștilor și toate crimele de război, ci și pentru planificarea și punerea în aplicare a acestui război colonial de agresiune nejustificat și injustificabil”, a declarat Jean-Noël Barrot, potrivit sursei citate.

Afirmațiile făcute de ministrul francez de Externe vin în contextul în care Comisia Europeană a anunțat la sfârșitul lunii martie că a demarat procedura pentru a deveni membru fondator al tribunalului special, al cărui scop este acela de a-i judeca pe înalții oficiali politici și militari ruși pentru „crima de agresiune împotriva Ucrainei”.

