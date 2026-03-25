UE vrea să devină membru fondator al Tribunalului pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei

Comisia Europeană a adoptat miercuri o propunere prin care inițiază procedura necesară pentru ca UE să devină membru fondator al Tribunalului special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei.
UE vrea să devină membru fondator al Tribunalului pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei
Laura Buciu
25 mart. 2026, 14:18, Știri externe

După ce statele membre aprobă această propunere, Comisia va putea notifica intenția UE de a se alătura tribunalului în calitate de membru fondator. UE va juca apoi un rol central în operațiunile tribunalului, inclusiv ca membru al Comitetului de gestionare care va conduce Tribunalul special.

Tribunalul special va avea mandatul de a-i urmări penal, pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, pe liderii politici și militari de rang înalt. Acesta este instituit în cadrul Consiliului Europei, în urma semnării, la 25 iunie 2025, a unui acord între Ucraina și Consiliul Europei privind înființarea Tribunalului special.

„Dreptatea pentru victimele agresiunii este cea mai bună cale către o pace durabilă. Urmărirea dreptății este, de asemenea, un factor de descurajare pentru potențialii agresori. Într-un moment în care dreptul internațional este supus unor presiuni istorice, răspunsul potrivit este o responsabilitate mai mare, nu mai mică. Instituirea procesului juridic – așa cum facem în prezent pentru Ucraina – necesită timp, efort și cel mai larg sprijin internațional posibil, dar merită”, a declarat vicepreședinta Kaja Kallas.

Michael McGrath, comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, a declarat: „Acum patru ani, lumea s-a trezit în fața atrocităților comise în Bucea, o suburbie liniștită a Kievului, înaintea războiului de agresiune al Rusiei. Ne reafirmăm convingerea că nu poate exista o pace justă fără responsabilitate. Acesta este un pas decisiv în direcția înființării Tribunalului special și a asigurării faptului că cei responsabili de crima de agresiune a Rusiei sunt trași la răspundere. Uniunea Europeană continuă să stea cu fermitate alături de Ucraina în procesul de urmărire a dreptății”.

UE a jucat un rol principal în elaborarea textelor juridice fondatoare ale Tribunalului special, care au fost aprobate politic de o coaliție internațională de state și de organizații internaționale la 9 mai 2025. De asemenea, Comisia sprijină tragerea la răspundere pentru crima de agresiune prin intermediul Centrului internațional pentru urmărirea în justiție a crimei de agresiune împotriva Ucrainei și printr-o contribuție de 10 milioane EUR la echipa de pregătire a Tribunalului special, în scopul pregătirii structurii operaționale a acestuia.

