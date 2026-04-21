Miniștrii UE resping solicitările de suspendare a acordului comercial cu Israelul

Totuși, șefa diplomației UE, Kaja Kallas a precizat că vor avea loc discuții suplimentare, inclusiv examinarea unei propuneri a Franței și Suediei de a impune tarife vamale asupra mărfurilor provenite din așezările israeliene din teritoriile palestiniene ocupate, potrivit Euronews.

„Nu putem pierde din vedere Gaza și Cisiordania”, le-a spus Kallas jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă.

Înaintea reuniunii de marți de la Luxemburg, guvernele Spaniei, Irlandei și Sloveniei au făcut apel la UE să „își asume responsabilitatea morală și politică și să apere valorile fundamentale care stau la baza proiectului european încă de la înființarea sa”.

Guvernele trag un semnal de alarmă cu privire la situația din Gaza și Cisiordania, în contextul actelor de agresiune continuate de Israel:

„Condițiile din Gaza sunt insuportabile, marcate de încălcări continue ale acordului de încetare a focului și de intrarea clar insuficientă a ajutorului umanitar în Fâșie”, se menționează în scrisoarea adresată lui Kallas.

„Situația din Cisiordania se deteriorează rapid, cu o escaladare a violenței împotriva palestinienilor: coloniștii radicali acționează în impunitate”, se adaugă în scrisoare, referindu-se la ceea ce a fost descris ca „decese intolerabile” ale palestinienilor.

Kallas a afirmat că propunerile nu beneficiază de un sprijin suficient din partea statelor membre, pozițiile acestora rămânând neschimbate în ceea ce privește susținerea unei suspendări totale sau parțiale a Acordului de asociere UE-Israel.

Ar fi nevoie de sprijinul unanim ale statelor UE pentru o suspendare totală a acordului

O suspendare totală ar necesita sprijinul unanim al tuturor celor 27 de state membre, în timp ce o suspendare parțială ar necesita o majoritate calificată, reprezentând cel puțin 55 % din statele membre și 65 % din populația UE.

Rezultatul era de așteptat, întrucât se preconiza că mai multe state membre importante, printre care Germania și Italia, nu vor susține astfel de măsuri.

Germania a criticat campania militară a Israelului în Gaza și Cisiordania

În același timp, o serie de țări din UE, inclusiv Germania, au criticat continuarea campaniei militare a Israelului în regiune, precum și recentele evoluții legislative din Knesset, parlamentul unicameral al Israelului.

Un purtător de cuvânt al cancelarului german Friedrich Merz a declarat că acesta și-a „exprimat profunda îngrijorare cu privire la evoluțiile din teritoriile palestiniene” din ultimele zile.

„Nu trebuie să existe o anexare parțială de facto a Cisiordaniei”, a spus purtătorul de cuvânt, citându-l pe Merz, care i-a transmis acest mesaj prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu în timpul unei convorbiri telefonice.

Kallas a declarat că va înainta propunerea Suediei și Franței privind produsele provenite din colonii comisarului UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, în zilele următoare, pe motiv că așezările nu intră în sfera de aplicare a Acordului de asociere.