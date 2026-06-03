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Israelul aprobă extinderea a trei colonii din Cisiordania cu peste 2.000 de noi locuințe

Guvernul Israelului a aprobat miercuri construirea a 2.162 de noi locuințe în trei colonii evreiești din Cisiordania ocupată. Anunțul Ierusalimului a atras critici din partea Autorității Palestiniene, în timp ce eforturile de expansiune sunt tot mai criticate de comunitatea internațională.
Israelul aprobă extinderea a trei colonii din Cisiordania cu peste 2.000 de noi locuințe
Sursa foto. X
Radu Mocanu
03 iun. 2026, 16:52, Știri externe
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Anunțul a fost făcut de ministrul de Finanțe, Bezalel Smotrich care a precizat că proiectul a primit avizul unei comisii de planificare. 

De la preluarea mandatului în urmă cu trei ani, Smotrich a promovat consolidarea controlului și prezenței israeliene în Cisiordania ocupată, opunându-se activ ideii înființării unui stat palestinian. 

„Continuăm să construim Țara Israelului, să ne consolidăm controlul asupra teritoriului, să consolidăm securitatea Israelului și să stabilim fapte clare pe teren care să împiedice crearea unui stat terorist arab în inima țării”, a declarat Smotrich, citat de Reuters

Administrația președintelui american Donald Trump a adoptat o poziție mai puțin critică față de extinderea coloniilor israeliene, însă, liderul de la Washington a declarat în septembrie anul trecut că nu va permite anexarea Cisiordaniei de către Israel. 

Declarația sa a atras critici dure din partea parlamentarilor israelieni extremiști. În plus, Emiratele Arabe Unite, unul dintre puținele state arabe care mențin relații oficiale cu Israelul, au avertizat public împotriva unei astfel de măsuri. 

Autoritatea Palestiniană a condamnat anunțul privind noile construcții. Președintele Mahmoud Abbas a acuzat Israelul că, prin politicile sale „provocatoare”, împinge regiunea spre noi violențe și a solicitat Statelor Unite să intervină pentru a opri expansiunea Ierusalimului. 

Bezalel Smotrich, care este sancționat de Marea Britanie și Franța, a afirmat în luna mai că va purta un „război” împotriva Autorității Palestiniene, după ce  a fost informat despre o posibilă solicitare de mandat de arestare pe numele său din partea Curții Penale Internaționale. 

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