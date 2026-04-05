Cristos a înviat! Mesajul lui Nicușor Dan de Paștele catolic

Președintele României Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj de Paștele catolic: „Învierea ne reconectează la valorile profunde ale umanității”, susține șeful statului.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
05 apr. 2026, 10:04, Politic

Într-un mesaj postat duminică pe rețelele de socializare, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj tuturor credincioșilor care celebrează Învierea.

„Le doresc ca aceste zile de sfântă sărbătoare să fie un prilej de bucurie alături de cei dragi, de speranță și liniște sufletească. Cristos a înviat! Este mesajul esențial care ne reconfirmă încrederea în puterea vieții asupra morții, a adevărului asupra minciunii, a luminii asupra întunericului”, spune Nicușor Dan.

El susține că Învierea ne reconectează la valorile profunde ale umanității – compasiunea, responsabilitatea pentru semeni și solidaritatea: „Acestea sunt valorile pe care ne dorim să construim în continuare o societate liberă, în care conviețuim cu toții în pace”.

Președintele a transmis un mesaj și celor care celebrează Duminica Floriilor: „Intrarea Domnului în Ierusalim vestește Paștele și ne amintește, simbolic, de însemnătatea iertării și a echilibrului, a sacrificiului și a devotamentului pentru ceilalți. La mulţi ani celor care îşi sărbătoresc ziua onomastică de Florii!”.

Mesajul premierului

Și premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Florii:

„Cu ocazia sărbătorii Floriilor, transmit tuturor românilor care își serbează onomastica sănătate și bucurii alături de cei dragi. La mulți ani!”.

