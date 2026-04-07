Scandal în Guvern pe motorina fermierilor: Agricultura cere aviz urgent de la Finanțe și avertizează că 3 milioane de hectare riscă să rămână necultivate

Ministerul Agriculturii, condus de Florin Barbu, cere avizarea de urgență a unui mecanism prin care producătorii agricoli să poată cumpăra motorină direct de la pompă, fără acciză și fără TVA. Proiectul a fost publicat de MADR în transparență decizională pe 27 martie, însă Executivul condus de Ilie Bolojan a mers între timp doar pe o reducere generală, temporară, a accizei la motorina standard cu 30 de bani pe litru.

Potrivit unei adrese trimise de ministrul Agriculturii către Ministerul Finanțelor, campania agricolă de primăvară înregistrează deja întârzieri semnificative din cauza majorării prețurilor la energie, carburanți și îngrășăminte. În document se arată că prețul îngrășămintelor a crescut cu aproximativ 60% în ultimele luni, de la 2.700 de lei pe tonă în decembrie 2025 la peste 4.300 de lei pe tonă, iar mecanismele de creditare și garantare pentru fermieri sunt, „în practică, blocate”. Conținutul apare în adresa oficială de două pagini transmisă de MADR către Finanțe.

Miza disputei este noul mecanism propus de Agricultură. Potrivit proiectului, fermierii ar urma să cumpere motorină pentru lucrările agricole mecanizate direct de la pompă, fără acciză și fără TVA, în locul sistemului actual de rambursare trimestrială prin APIA, pe care ministerul îl descrie drept greoi și excesiv de birocratic. MADR susține în document că actuala procedură implică resurse administrative mari și costuri suplimentare de operare.

Avertismentul ministerului Agriculturii este dur

În lipsa unor măsuri urgente, peste 3 milioane de hectare de teren arabil ar putea rămâne nelucrate în campania de primăvară, spune ministerul Agriculturii.

Consecințele invocate sunt o scădere a producției agricole cu aproximativ 15 milioane de tone, pierderi estimate la 3,7 miliarde de euro și riscul pierderii a circa 600 de milioane de euro din fonduri europene aferente plăților directe pentru suprafețele necultivate. În aceeași adresă, ministerul cere analiză prioritară și decizie rapidă asupra proiectului.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan a susținut public că Guvernul nu are „niciun beneficiu” din scumpirea carburanților și că spațiul de intervenție este limitat de constrângerile bugetare. Executivul a aprobat pe 3 aprilie reducerea temporară a accizei la motorina standard cu 30 de bani pe litru, măsură prezentată drept una de atenuare a efectelor crizei combustibililor. Pentru Ministerul Agriculturii însă, soluția generală nu rezolvă problema fermierilor, afectați simultan de prețurile mari la motorină, îngrășăminte și dobânzi.

Conflictul are și o dimensiune politică

PSD a cerut public deblocarea urgentă a proiectului și l-a acuzat pe premier că întârzie o măsură. Criticile PSD vin după un val de reproșuri la adresa premierului. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul pe care îl conduce va organiza pe 20 aprilie o consultare în rândul a 5.000 de membri pentru a decide dacă formațiunea mai rămâne sau nu la guvernare.