Proiectul de OUG privind reducerea accizei la motorină și instituirea contribuției de solidaritate în sectorul petrolier, pus în transparență. Cât pierde și cât câștigă statul

Consumatorii ar urma să plătească cu 30 de bani mai puțin pentru acciza aferentă fiecărui litru cumpărat de la pompă, în timp ce companiile care au câștiguri suplimentare în această perioadă de criză declarată pe piața carburanților trebuie contribuie la buget cu un procent stabilit în proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului, pusă în transparență decizională, joi, de Ministerul Finanțelor Publice.
Mădălina Prundea
02 apr. 2026, 20:44, Economic

Proiectul de ordonanță de urgență elaborat de Ministerul Finanțelor prevede reducerea nivelului accizei aplicabile motorinei standard și instituirea contribuției de solidaritate asupra veniturilor obținute din comercializarea țițeiului și a produselor energetice rezultate din prelucrarea acestuia, arată oficialii MFP într-un comunicat transmis joi seara.

Potrivit responsabililor cu finanțele publice, actul normativ, ce poate fi consultat pe site și poate fi amendat de părțile interesate, este menit să atenueze impactul creșterilor bruște de preț pe piața carburanților, cauzate de instabilitatea internațională din Orientul Mijlociu și perturbările fluxurilor globale de petrol.

„Prin aceste măsuri intervenim pentru a limita efectele creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei. Reducerea accizei va contribui direct la scăderea prețului la pompă, iar contribuția de solidaritate permite o redistribuire echitabilă a veniturilor excepționale generate în actualul context de criză”, a declarat ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.

Conform calculelor orientative făcute publice de MFP, statul iese pe plus.

Cât înseamnă reducerea pentru consumatori

Potrivit proiectului, acciza la motorina standard se reduce temporar cu 0,3 lei/litru, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ, pe durata situației de criză de pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Această perioadă este, conform OUG nr. 19/2026, adoptată joia trecută, în perioada 1 aprilie 2026 – 31 iunie, cu posibilitatea de prelungire cu trei luni.

Oficialii MFP precizeazcă că măsura are ca obiectiv limitarea presiunilor inflaționiste și stabilizarea costurilor de transport și distribuție, esențiale pentru întreaga economie.

  • Potrivit calculelor specialiștilor, dacă prețul final este format din preț combustibilului plus acciza la care se aplică TVA de 21%, și dacă acciza scade cu 30 de bani, asta înseamnă că prețul final scade cu 30 x 1,21, respectiv 36,3 bani.
  • Prin urmare, „câștigul” la un plin de motorină (50L) pentru un șofer este de 18,15 lei.

Cum se calculează taxa de solidaritate

Prin proiectul propus de MFP este instituită și o contribuție de solidaritate aplicabilă operatorilor economici care exploatează și/sau prelucrează țiței extras de pe teritoriul României, în situațiile în care prețul mediu lunar al țițeiului Brent depășește pragul de 70 USD/baril.

Astfel, pentru companiile care vând țițeiul în stare neprelucrată, contribuția de solidaritate se calculează prin aplicarea unui procent de 60% din veniturile din comercializarea acestui țiței.

Contribuția este concepută ca un mecanism temporar și proporțional, aplicat exclusiv veniturilor excepționale generate de contextul internațional, și are un caracter progresiv, cu cote cuprinse între 1,5% (pentru prețuri peste 70,01 USD) și un maxim de 9,9% (pentru prețuri ce depășesc 140 USD/baril).

Ministerul Finanțelor precizează astfel că măsura este temporară, vizând strict veniturile excepționale.

Impactul bugetar estimat al reducerii accizei este de aproximativ 0,61 miliarde lei, în timp ce veniturile din contribuția de solidaritate sunt estimate între 0,07 și 0,65 miliarde lei, în funcție de evoluția prețului petrolului.

Prin acest pachet de măsuri, Guvernul României urmărește atenuarea efectelor creșterii prețurilor la carburanți, protejarea puterii de cumpărare a populației și menținerea unui climat economic stabil și echitabil.

