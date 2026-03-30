În ce condiții pot companiile să exporte motorină sau țiței în timpul crizei carburanților? Ordinul comun al miniștrilor Energiei și Economiei

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi Ministerul Energiei emit acordul prealabil numai dacă operatorii economici demonstrează că exporturile/livrările intracomunitare de motorină şi ţiţei nu afectează portofoliul naţional, respectiv combustibilul pentru staţiile de distribuţie de carburanţi proprii sau partenere precum şi cel din depozitele de carburanţi, se arată în ordinele semnate de șefii celor două instituții după adoptarea, de joi, a Ordonanţei de urgenţă nr. 19/2026 privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, respectiv benzină şi motorină, şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienţilor casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027.

Care e procedura

Procedura privind acordul prealabil pentru încheierea şi/sau executarea contractelor de export şi/sau de livrare intracomunitară de motorină şi țiței, stabilită prin Ordinul comun al ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 481 și al ministrului Energiei nr. 1430, ambele datate vineri, a fost publicată, sâmbătă, în Monitorul Oficial nr. 244.

Potrivit actului normativ citat, încheierea şi/sau executarea contractelor de export şi/sau de livrare intracomunitară de motorină şi ţiţei de către operatorii economici se realizează exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi Ministerul Energiei, cu scopul prevăzut de garantare a existenţei, în mod continuu, pe piaţa internă a cantităţilor de motorină şi ţiţei necesare pentru consumatorii finali și de protejareaa funcţionării neîntrerupte a economiei şi a serviciilor publice esenţiale.

Astfel, pe durata situaţiei de criză, de până la 1 iunie, dar care poate fi prelungită cu trei luni, fiecare operator economic are obligaţia de a notifica prin mijloace electronice atât Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, cât şi Ministerul Energiei asupra intenţiei:

a) de încheiere şi executare a unor contracte de export de motorină şi/sau ţiţei;

b) de executare a unor contracte de export şi/sau livrări intracomunitare de motorină şi/sau ţiţei încheiate;

c) de realizare a unei livrări intracomunitare de motorină şi/sau ţiţei încheiate.

Notificarea privind încheierea contractelor de export şi/sau de livrare intracomunitară de motorină şi ţiţei, se realizează, de regulă, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită de părţi pentru semnarea contractului de export sau de livrare intracomunitară de motorină şi/sau ţiţei, arată documentul citat.

Notificarea privind executarea contractelor de export şi/sau de livrare intracomunitară de motorină şi ţiţei încheiate, aflate în curs de executare, se realizează în termen de o (1) zi de la data publicării prezentei proceduri, iar pentru contractele de export şi/sau de livrare intracomunitară încheiate, cu termen de executare ulterior intrării în vigoare a prezentei proceduri, notificarea se realizează cu minimum o (1) zi înainte de data executării acestora.

Potrivit unei informări a Ministerului Economiei, în baza legislației adoptate, notificările și documentația aferentă obținerii acordului prealabil se vor transmite la adresa de email [email protected], iar cererea și declarația pe propria răspundere pentru emiterea acordului prealabil se pot descărca de pe site-ul ministerului.