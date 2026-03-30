Bolojan anunță un fond de solidaritate pentru companiile care obțin profituri excepționale după scumpirea carburanților

Premierul a spus că sunt vizate companiile care au lanțuri integrate total, „de la exploatare și până în faza finală”.

„Unele companii care au lanțuri integrate total, de la exploatare și până în faza finală, au niște profituri excepționale ca urmare a acestei creșteri de prețuri globale. Prin urmare, trebuie să contribuie cu aceste profituri, care nu se datorează unor investiții importante făcute, unor situații care țin de eforturi de companii, (…) în așa fel încât din aceste sume să compensăm parțial aceste reduceri pe care le acordăm”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Profituri excepționale

El a spus că este vorba de profituri excepționale, „care sunt făcute ca urmare a unor perturbații de piață”.

„Profiturile excepționale sunt date de faptul că există un nivel al barilului care a fost înainte, de, nu știu, 60-70 de dolari barilul. Dacă astăzi barilul se vinde cu 90 de dolari, independent de eforturi din piața internă sau de investiții care au fost făcute, înseamnă că această diferență de prețuri este un profit excepțional. Și așa cum băncile, dacă ne aducem aminte, că anul trecut au plătit un impozit suplimentar datorită unor rate de profit bune pe care le aveau, care să susțină situația noastră complicată, și în această ecuație e nevoie de o astfel de măsură, în așa fel încât să existe o participare la aceste eforturi”, a mai spus premierul.

De săptămâna viitoare

El a transmis că Ministerul de Finanțe lucrează la detalierea aspectelor financiare și tehnice, în așa fel încât atunci această măsură să fie aplicabilă și fezabilă, după consultarea tuturor celor implicați, chiar de săptămâna viitoare.

Șeful Guvernului spune că această măsură se aplică limitat, exclusiv pentru această perioadă, și nu afectează companiile care au lanțurile parțiale: „Deci, în condițiile în care doar cumperi motorină de pe piața internațională și o vinzi pe piața românească, nu generezi un profit excepțional, pentru că trebuie să o cumperi la cotațiile noi, care sunt generate de războiul din Iran”.