Poziția Confederației Patronale Concordia după măsurile Guvernului pe piața carburanților. Paul Aparaschivei: Taxa de solidaritate riscă să facă mai mult rău decât bine

Oficialii Concordia susțin măsura reducerii accizei cu 30 de bani, adoptată vineri de Executiv, pe care o consideră, totuși, un ajutor marginal, în schimb critică noua taxă impusă, în contextul în care România are deja unul dintre cele mai ridicate niveluri de taxare din UE.

„Reducerea accizei la motorină este o măsură binevenită, pe care Concordia o susține, însă trebuie să fim realiști: 30 de bani reprezintă un sprijin marginal față de amploarea scumpirilor din ultima perioadă. Înțelegem că ne aflăm într-o situație excepțională pe piețele internaționale și că guvernul nu poate absorbi integral impactul fără a afecta major deficitul bugetar”, a explică Paul Aparaschivei.

Astfel, conform calculelor specialiștilor, pentru fiecare litri de motorină, un șofer obișnuit ar urma să economisească 30 de bani, la care se adaugă 6 bani, reducerea de TVA aferentă, deci în medie, cam 18,15 lei pentru un plin la pompă.

Un alt risc major: aplicarea retroactivă

„În ceea ce privește taxa de solidaritate, aceasta, în forma propusă, riscă să facă mai mult rău decât bine. România are deja unul dintre cele mai ridicate niveluri de taxare din UE pentru activitățile de explorare și producție, în 2021 și 2022, taxarea a fost de patru ori peste media europeană. A adăuga o cotă de 60% tocmai acum, când ar trebui stimulate investițiile în producția internă pentru a asigura securitatea energetică a țării, este o decizie greu de justificat. Mai mult, mecanismul vizează și prețuri specifice unor condiții normale de piață, nu doar profituri cu adevărat excepționale. Un alt risc major este cel al aplicării retroactive, o problemă pe care România a mai întâmpinat-o în cazul suprataxării veniturilor din energia electrică și pe care nu ne putem permite să o repetăm. Taxa trebuie să se aplice exclusiv de la data publicării în Monitorul Oficial, fără nicio ambiguitate”, a subliniat directorul executiv al confederației.

Propunerea Concordia este clară, a precizat Paul Aparaschivei: o cotă de maximum 40%, aplicată exclusiv diferenței pozitive față de pragul de 100 USD/baril, calculată lunar pe baza producției efective este o abordare corectă, proporțională și care nu penalizează investițiile de care România are atâta nevoie.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești, respectiv peste 4.200 de companii mari și mici, cu o contribuție de 30% din PIB și aproape jumătate de milion de angajați.