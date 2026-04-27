Ivan: Măsurile din criza carburanților au redus prețul motorinei cu un leu

„Am venit încă din primele zile ale conflictului armat de acolo cu o proiecție foarte clară referitoare la declararea stării de criză la nivel național în România pentru a limita adaosul comercial, pentru a limita exporturi la diesel și la carburanți, pentru a supraimpozita profiturile excepționale și pentru a reduce prețul combustibililor prin reducerea accizelor din țara noastră”, a declarat Ivan.

El a subliniat că toate aceste măsuri au fost gândite pentru a reduce impactul asupra populației.

„Toate aceste obiective au un singur rol și anume să scadă presiunea asupra consumatorului final. Aceste măsuri au ajuns să scadă aproximativ cu un leu litrul de motorină. Dacă nu erau luate, este evident că eram în situația în care astăzi tot ceea ce înseamnă piața carburanților și în special motorina standard să fie la un preț mai mare cu un leu”, a spus ministrul demisionar.

Potrivit acestuia, în ultimele 100 de zile, prețul motorinei a depășit pragul de 10 lei pe litru doar în 14 zile, ceea ce indică o stabilizare a pieței în urma intervențiilor.