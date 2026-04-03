Gabriel Biriș critică măsurile Guvernului pe piața carburanților, despre care crede că tot vor duce la penurie, prin încurajarea consumului. Care e soluția pe care continuă să o propună

Reducerea accizei la motorină și instituirea unei contribuții de solidaritate pentru unii operatori nu vor fi suficiente pentru o reală reducere a prețului/costurilor pentru consumatori, o măsură mai bună fiind eliminarea ICAS, consideră avocatul specializat în fiscalitate.

Gabriel Biriș a admis ca a propus aviz negativ în Consiliul Economic și Social (CES) pe acest proiect de act normativ și are și o variantă pe care o susține de la începutul crizei și este pregătit să o repună în atenția decidenților în cazul, foarte probabil și proxim, în care actualele reduceri sunt „înghițite” de noi scumpiri ale carburanților. Biriș Gabriel este membru în CES în calitate de reprezentant al structurilor asociative ale societății civile, respectiv Asociația Tax Institute.

„Știți cum e? E o vorbă în popor: cămașa e mai aproape de piele decât haina. Probabil că mulți se vor bucura când vor vedea prețurile scăzute la motorină după ce intră în vigoare”, a spus Gabriel Biriș, întrebat dacă măsurile sunt bune pentru șoferii simpli sau companii.

„Cel mai mare risc pentru noi nu e prețul, e penuria”

Avocatul a explicat că reducerea accizei pentru persoane fizice cu mașini personale este de 30 de bani la litrul de motorină, respectiv 36 de bani cu scăderea aferent de TVA, iar diferența de 6 bani nu contează pentru firme, pentru că e deductibilă.

„Estimarea mea este că aproximativ 75% din consum e pe firmă, deci reducerea de 30 de bani contează. Oricum cele mai multe mașini personale sunt fie pe benzină, fie hibride. Măsură ajută, atinge pe toată lumea. Dar eu am explicat astăzi la CES – eu am susținut aviz nefavorabil pe măsura – am explicat ceea spun de când a început criza, că cel mai mare risc pentru noi nu e prețul, e penuria. Și riscul ăsta nu e la benzină, că benzină noi produce mai mult decât consumăm, e la motorină. La începutul acestei săptămâni a venit și comisarul european pe energie și a făcut un apel la state să reducă cu 15% consumul, că e risc de penurie. În sensul să reducem consumul inutil că, scuze, dar încă sunt oameni care se duc până la cursul străzii cu mașina și mă uit la trafic că deasupra Bulevardului Aviatorilor și nu văd că s-ar fi redus față de acum o lună. Deci noi reducem acciza, reducem prețul la motorină, deci asta va stimula consumul, ceea ce va crește riscul de penurie. Există un risc care devine din ce în ce mai mare a se materializa”, a explicat Gabriel Biriș.

Măsura care ar fi fost mai eficientă, din perspectiva avocatului, ar fi fost eliminarea impozitelor specifice industriei, dar și un alt mod de calcul, procentual, nu nominal, al adaosului mediu pe care îl pot pune operatorii în perioada declarată a situației de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere, deocamdată în vigoare până pe 31 iunie.

„Varianta ideală din punctul meu de vedere era să elimine barbarismul ală numit ICAS, impozitul suplimentar pe petrol și gaze, care e 0,5% din cifra de afaceri, pe tot lanțul, la fiecare etapă din lanț, inclusiv acciză, și să oblige comercianții să-și reducă adaosurile cu 0,5%, care era o măsură care ar fi normalizat piața, că acum e distorsionată de impozitul ăsta (ICAS – n.r.) și care oricum nu crea un deficit structural, că el trebuia eliminat de anul ăsta, dar l-au mai prelungit un an (până la 31 decembrie 2026 – n.r.). Și eliminarea lui ar fi fost probabil compensată de creșterea veniturilor din TVA, ca urmare a creșterii prețului, deci nu trebuia să umble la buget. Și chiar dacă ar fi fost un mic impact, nu e unul structural. Oricum la anul dispărea impozitul, ai o criză, accelerează un pic măsura care e una de normalitate. Impozitele pe cifra de afaceri sunt un barbarism, mai ales când se aplică în lanț”, consideră Gabriel Biriș.

Întrebat dacă propunerea ar putea fi „revizitată” dacă prețul la pompă va continua să crească, avocatul s-a arătat dezamăgit că decidenții nu au vrut nici măcar să o ia în discuție.

„Nu vedeți că nici nu au vrut să o ia în discuție? Eu cred că sunt niște orgolii de la cei care au promovat impozitul ăsta, și impozitul ăsta, și INCA, care a nenorocit tot ce înseamnă investiții în industria prelucrătoare și nu numai. Sunt niște orgolii că, «Ce, domnule, ce am făcut noi e prost? »”, e de părere avocatul.

În ceea privește perspectiva scumpirilor care vor anula în esență această reducere obținută prin măsurile Guvernului, Gabriel Biriș a indicat o situație, publicată pe contul de Facebook, a evoluției prețurilor la începutul crizei până inclusiv joi.

„Vedeți cum au crescut prețurile, cam în salturi de câte o sută de dolari, pe tonă. Acum au venit cu măsura asta în condițiile în care ieri, la începutul zilei cotația CIF Constanța, fără taxe plătite, era 1.417 dolari, iar seara a ajuns la 1.615 dolari, deci a crescut cu 15% într-o zi. Astea sunt prețuri internaționale, la intrarea în țară, fără taxe și fără legătură cu măsurile noastre. Deci evoluția prețului este haotică, a mai și scăzut un pic, dar după care imediat a revenit. Evoluția este pe creștere, nu știm unde se stabilizează. Cât poate să intervină statul? Deci eu cred că dacă prețul de 1.600 dolari se menține și astăzi – n-am încă informații cum s-a închis astăzi – și la începutul săptămânii viitoare, până la sfârșitul săptămânii viitoare vom vedea că nu mai avem o scădere de întâi 40 de bani, la Petrom, și încă 30 de bani, deci 70 de bani la Petrom, probabil că va fi mâncată, probabil că va mai crește cu un leu”, a explicat Gabriel Biriș pentru Mediafax.

Avocatul a reiterat că va susține în continuare măsura de eliminare a ICAS, atrăgând atenția că nu este o soluție scăderea prețurilor prin măsuri adminstrative.

„Eu am zis că nu trebuie scăzut prețul prea mult, prin măsuri interne, administrative. Măsura cu ICAS ar fi adus câțiva bani, nesemnificativi, dar ar fi ar fi eliminat niște bariere în comerț”, a explicat Gabriel Biriș, adăugând că plafonarea adaosului la media de anul trecut în bani este ineficientă, în contextul în care prețul de bază a crescut, astfel că acesta adaos este procentual mai mic decât anul trecut.