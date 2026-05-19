Euro la 5,20 lei, noua normalitate? Iată ce spune Isărescu

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a transmis că evoluția cursului euro/leu va fi decisă de piață, după ce moneda europeană s-a menținut în jurul nivelului de 5,20 lei timp de aproximativ două săptămâni.
Gabriel Negreanu
19 mai 2026, 12:12, Economic
Șeful BNR a evitat să spună dacă românii ar trebui să se obișnuiască sau nu cu actualul nivel al cursului, dar a subliniat că, potrivit calculelor băncii centrale, euro pare să se afle într-o zonă de echilibru.

Guvernatorul BNR spune că nivelul actual al cursului pare să fie unul de piață, dar avertizează că stabilitatea depinde de corecția fiscală

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat că piața va decide evoluția cursului euro/leu, după ce moneda europeană s-a menținut în jurul nivelului de 5,20 lei timp de aproximativ două săptămâni.

Întrebat când ar putea scădea euro sau dacă va rămâne stabil în zona actuală, Isărescu a răspuns: „Piața va spune. Asta e răspunsul scurt”.

Guvernatorul BNR a explicat că banca centrală permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar evoluția va depinde de cerere și ofertă.

„De timp ce am zis că o să lăsăm mai mult flexibil, piața o să răspundă dacă e în sus sau în jos. După calculele noastre, se pare că e unde trebuie”, a spus Isărescu.

El a precizat însă că aceste evaluări sunt doar calcule, în timp ce piața este formată din „sute, mii de operatori, cumpărători, vânzători”.

Nivelul actual al cursului

Întrebat dacă românii ar trebui să se obișnuiască cu actualul nivel al cursului, Isărescu a respins formularea.

„Eu nu vă zic că ar trebui să vă obișnuiți cu cursul actual. Vă spun că e un curs de piață, deocamdată, și s-ar putea să fie normal”, a afirmat guvernatorul BNR.

Guvernatorul BNR a explicat că românii se uită la cursul euro/leu ca la un indicator de încredere în economie, iar mișcările bruște pot provoca reacții negative.

„Această particularitate a României, a populației, că se uită la cursul de schimb ca la un indicator de încredere. Mișcările prea violente nu fac bine”, a afirmat șeful BNR.

