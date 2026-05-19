UE avertizează asupra unui „șoc stagflaționist”. Economia europeană încetinește, iar inflația crește din cauza războiului cu Iranul

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că Europa se confruntă cu un „șoc stagflaționist”, determinat de războiul cu Iranul și de blocajele din sectorul energetic mondial, scrie CNBC.

Declarațiile au fost făcute în marja reuniunii miniștrilor de Finanțe din G7, desfășurată la Paris, înaintea publicării raportului economic de primăvară al Comisiei Europene. Potrivit oficialului european, noile estimări vor arăta o încetinire a economiei europene și o accelerare a inflației, pe fondul creșterii costurilor la energie.

Șocul stagflaționist afectează economia UE și piața energetică

Temerile privind apariția stagflației s-au intensificat în ultimele săptămâni, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. Ruta maritimă este esențială pentru transportul global de petrol și gaze, aproximativ 20% din comerțul mondial cu resurse energetice tranzitând această zonă strategică.

Ca urmare, prețul petrolului s-a menținut peste pragul de 100 de dolari pe baril, amplificând presiunile inflaționiste la nivel global și afectând perspectivele economice ale Uniunii Europene.

Valdis Dombrovskis a avertizat că posibilitățile de intervenție ale guvernelor și băncilor centrale sunt mai limitate decât în perioada pandemiei COVID-19. Oficialul european a subliniat că eventualele măsuri de sprijin economic trebuie să fie temporare și bine țintite, fără a stimula suplimentar consumul de combustibili fosili.

Economia UE și șocul stagflaționist pot genera noi probleme de aprovizionare

În paralel, analiștii internaționali atrag atenția că rezervele globale de petrol se reduc într-un ritm accelerat. Potrivit ultimului raport publicat de International Energy Agency, stocurile mondiale de petrol scad rapid, iar piața riscă noi creșteri importante de prețuri în perioada următoare.

Comisia Europeană a anunțat că Uniunea Europeană continuă să utilizeze rezervele strategice de petrol pentru a limita impactul crizei energetice asupra economiei și populației. Totuși, oficialii europeni avertizează că există deja îngrijorări privind posibile penurii în anumite sectoare energetice.

„Cu cât conflictul se prelungește mai mult, cu atât crește riscul apariției unor blocaje de aprovizionare”, a declarat Valdis Dombrovskis.

Specialiștii avertizează că, dacă tensiunile geopolitice persistă, economia europeană ar putea intra într-o perioadă dificilă, caracterizată de creștere economică redusă, inflație ridicată și presiuni suplimentare asupra consumatorilor și companiilor.