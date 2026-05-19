Prima pagină » Economic » UE avertizează asupra unui „șoc stagflaționist”. Economia europeană încetinește, iar inflația crește din cauza războiului cu Iranul

UE avertizează asupra unui „șoc stagflaționist”. Economia europeană încetinește, iar inflația crește din cauza războiului cu Iranul

Uniunea Europeană se pregătește să revizuiască în scădere prognozele privind creșterea economică și să majoreze estimările referitoare la inflație, pe fondul efectelor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.
UE avertizează asupra unui „șoc stagflaționist”. Economia europeană încetinește, iar inflația crește din cauza războiului cu Iranul
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
19 mai 2026, 10:59, Economic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că Europa se confruntă cu un „șoc stagflaționist”, determinat de războiul cu Iranul și de blocajele din sectorul energetic mondial, scrie CNBC.

Declarațiile au fost făcute în marja reuniunii miniștrilor de Finanțe din G7, desfășurată la Paris, înaintea publicării raportului economic de primăvară al Comisiei Europene. Potrivit oficialului european, noile estimări vor arăta o încetinire a economiei europene și o accelerare a inflației, pe fondul creșterii costurilor la energie.

Șocul stagflaționist afectează economia UE și piața energetică

Temerile privind apariția stagflației s-au intensificat în ultimele săptămâni, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. Ruta maritimă este esențială pentru transportul global de petrol și gaze, aproximativ 20% din comerțul mondial cu resurse energetice tranzitând această zonă strategică.

Ca urmare, prețul petrolului s-a menținut peste pragul de 100 de dolari pe baril, amplificând presiunile inflaționiste la nivel global și afectând perspectivele economice ale Uniunii Europene.

Valdis Dombrovskis a avertizat că posibilitățile de intervenție ale guvernelor și băncilor centrale sunt mai limitate decât în perioada pandemiei COVID-19. Oficialul european a subliniat că eventualele măsuri de sprijin economic trebuie să fie temporare și bine țintite, fără a stimula suplimentar consumul de combustibili fosili.

Economia UE și șocul stagflaționist pot genera noi probleme de aprovizionare

În paralel, analiștii internaționali atrag atenția că rezervele globale de petrol se reduc într-un ritm accelerat. Potrivit ultimului raport publicat de International Energy Agency, stocurile mondiale de petrol scad rapid, iar piața riscă noi creșteri importante de prețuri în perioada următoare.

Comisia Europeană a anunțat că Uniunea Europeană continuă să utilizeze rezervele strategice de petrol pentru a limita impactul crizei energetice asupra economiei și populației. Totuși, oficialii europeni avertizează că există deja îngrijorări privind posibile penurii în anumite sectoare energetice.

„Cu cât conflictul se prelungește mai mult, cu atât crește riscul apariției unor blocaje de aprovizionare”, a declarat Valdis Dombrovskis.

Specialiștii avertizează că, dacă tensiunile geopolitice persistă, economia europeană ar putea intra într-o perioadă dificilă, caracterizată de creștere economică redusă, inflație ridicată și presiuni suplimentare asupra consumatorilor și companiilor.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Banii pe gard! STB vrea să recupereze paguba creată de șoferul care a intrat luni cu mașina pe linia 41 de tramvai: „Un singur panou costă 1.300 de lei”
Gandul
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Condamnare în lipsă pentru Emil Gânj. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
Libertatea
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista
CSID
Mai e valabil permisul auto dacă îți schimbi buletinul? Regula din Codul Rutier 2026 care te poate costa mii de lei
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia