Efectul concurenței și al crizelor globale. Industria auto europeană se reorientează către sectorul apărării

Industria auto europeană se reorientează către sectorul apărării din cauza concurenței cu China. Potrivit Bild, criza din industria auto i-a determinat pe producătorii germani să-și schimbe strategia.

Publicația a analizat comenzile și a transmis că Franța a comandat 7.000 de camioane Zetros. Armata germană și Lituania plănuiesc să achiziționeze sute de camioane militare Arocs 6×6 de la Daimler Trucks. De asemenea, BMW poartă negocieri privind utilizarea tehnologiilor de conducere autonomă în domeniul militar.

Anterior, concernul german din domeniul apărării KNDS a anunțat că vrea să cumpere o parte din fabricile Mercedes și Volkswagen din Germania, pentru a le reorienta către producția de produse militare.