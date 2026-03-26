Ordonanța privind criza carburanților a fost adoptată joi de Guvern. Ce prevede actul normativ

UPDATE: Ce a anunțat Guvernul că a decis

Oficialii Guvernului au transmis o sinteză a ordonanței de urgență adoptate, fără însă a trasmite și documentul cu forma finală adoptată.

„ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, respectiv benzină și motorină și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei

Prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern se declară situație de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere în perioada 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026 și se instituie un pachet de măsuri pentru protejarea cetățenilor și economiei.

Perioada de aplicare a acestor soluții poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

Impactul implementării actului normativ va fi evaluat periodic pentru a permite ajustarea măsurilor, în funcție de evoluțiile pieței.

Situația de criză este declarată în baza Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative, aprobată prin Legea nr. 322/2024.

Ordonanța de Urgență adoptată astăzi de Guvern stabilește, în principal, următoarele măsuri:

– Se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină, motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic. Excepție fac exporturile și livrările intra-comunitare. Măsura are în vederea descurajarea unui posibil comportamentul inadecvat al operatorilor economici şi al unor potențiale tendințe de speculă, care ar conduce la creșteri nejustificate de preț la aceste produse. Valoarea medie anuală a adaosului comercial pentru anul 2025, precum și calculul care a determinat valoarea, se comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Modalitatea de comunicare se stabilește prin ordin al președintelui ANAF emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. În termen de 5 zile de la data publicării ordinului președintelui ANAF, operatorii economici comunică valoarea medie anuală a adaosului comercial.

– În cazul constatării unor adaosuri comerciale peste limitele prevăzute în actul normativ, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării

– Se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție. Aplicarea acestei măsuri conduce la evitarea riscului ca operatorii economici să întâmpine dificultăți în asigurarea simultană a volumelor necesare de carburanți și a respectării cerințelor privind conținutul de biocarburant, fapt care ar conduce la disfuncționalități în aprovizionarea pieței interne.

Pentru a asigura necesarul intern de consum, exportul de motorină și țiței se va efectua doar după obținerea acordului ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort. Mai exact, pe durata situației de criză încheierea și/sau executarea contractelor de export și/sau de livrare intracomunitară de motorină si țiței se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei. Obținerea unui acord prealabil pentru realizarea exporturilor/vânzărilor intracomunitare de motorină si țiței este determinată de existența unui dezechilibru structural la nivelul pieței naționale a produselor petroliere, caracterizat printr-un excedent de benzină și un deficit de motorină. Această condiție va fi ulterior reglementată printr-o procedură de emitere a acordului respectiv prin ordin al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului și ministrului energiei.

– Exporturile realizate fără avizele necesare vor fi sancționate cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri, precum și cu măsura complementară de confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții.

Ordonanța de Urgență conține și unele modificări privind piața gazelor naturale. Scopul acestora este de:

Eliminare a ambiguităților juridice și a riscului de interpretare neunitară;

Asigurarea delimitării corecte a atribuțiilor instituțiilor publice;

Evitarea unor disfuncționalități în implementarea mecanismului de alocare a gazelor naturale;

Prevenirea apariției unor dezechilibre între participanții la piață;

Reducerea riscului de litigii generate de aplicarea neclară a prevederilor legale.

În lipsa acestor intervenții legislative, ar fi existat riscuri privind asigurarea continuității în aprovizionarea consumatorilor și blocaje operaționale în piața gazelor naturale.

Principalele modificări cu privire la gazele naturale sunt:

Instituirea unui mecanism clar de repartizare proporțională a cantităților disponibile, în funcție de consumul estimat al clienților fiecărui furnizor;

Introducerea unor prevederi detaliate privind defalcarea cantităților pe categorii de consum;

Stabilirea unor reguli explicite de calcul, inclusiv: determinarea stocurilor minime, calculul diferențelor între consumul estimat și cantitățile alocate, recalcularea cantităților în funcție de evoluția consumului;

Reglementarea unui mecanism de recalculare și ajustare periodică, pe baza datelor transmise de operatorii din piață;

Instituirea unor obligații privind transmiterea și actualizarea datelor între producători, furnizori și autoritățile competente.

Actul normativ adoptat de Guvern instituie și un mecanism de verificare a aplicării acestor prevederi de către instituțiile statului, iar, în cazul constatării încălcării măsurilor, un set de contravenții care vor fi puse în aplicare. Astfel, pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, operatorii economici, persoane fizice sau juridice, au obligația de a transmite lunar Consiliului Concurenței, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Ministerului Energiei, în cel mult 20 zile calendaristice de la încheierea lunii de raportare, rapoarte privind modul de aplicare a prevederilor atului normativ, inclusiv date și informații referitoare la prețurile practicate.

La nivelul Guvernului, grupul de lucru constituit în scopul identificării și promovării soluțiilor de protecție a cetățenilor și economiei în contextul crizei carburanților va continua să monitorizeze situația internațională și să propună noi măsuri adaptate conjuncturii globale”.

UPDATE: Cât durează criza și aprobări speciale

Potrivit proiectului discutat, situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere până la data de 30 iunie 2026, inclusiv, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză, dar încetarea situației de criză și a măsurilor de protecție se poate dispune înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin.

Pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (1) înființați în cursul anului 2025, cu activitate mai mică de 12 luni calendaristice, adaosul comercial este limitat la cel mult valoarea medie a adaosului comercial practicat corespunzător perioadei de activitate desfășurate în anul 2025.

În cazul exporturilor sau livrărilor intracomunitare nu există o limitare procentuală a adaosului, dar este nevoie de o aprobare specială.

Astfel pe durata situației de criză, încheierea și/sau executarea contractelor de export și/sau de livrare intracomunitară de motorină si țiței se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei.

Acordul ministerelor se emite în baza unei proceduri aprobate prin ordin comun al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului și ministrului energiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Ordinul comun se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

De asemenea, se mmenține prevederea din proiectul inițial privind biocarburantul, respectiv obligația de introducere în consum a carburanților cu conținut de biocarburanți, operatorii economici pot comercializa pe teritoriul României benzină cu un conținut de biocarburant de minim 2% în volum, în perioada de criză.

UPDATE: Modificările propuse

„Pe perioada cuprinsă între 1 aprilie si 30 iunie, valoarea medie a adaosului comercial pentru benzină și motorină în segmentul de rafinare și vânzare en-gros și cu amănuntul, exceptând exporturile și livrările intracomunitare, este limitat la cel mult valoarea medie anuală a adaosului comercial practicat pentru acele produce în anul 2025 de către fiecare operator economic care importă, produce benzină și motorină, distribuie și/sau comercializează aceste produse”, prevede proiectul discutat în ședința de Guvern, potrivit surselor Mediafax.

UPDATE: Proiectul, inclus pe ordinea de zi suplimentară



Ordonanța privind combustibilii a fost introdusă pe ordinea de zi suplimentară, au anunțat reprezentanții Guvernului.

UPDATE: Proiectul nu se află pe agendă

Ordinea de zi anunțată la începutul ședinței Executivului nu include un proiect de OUG pe tema crizei carburanților.

UPDATE: Proiect în schimbare

Cu mai puțin de o oră înainte de ședința de Guvern, nu există o formă finală a proiectului de OUG, potrivit informațiilor Mediafax, astfel că nu poate fi inclus pe ordinea de zi.

Chiar dacă se ajunge la un acord până se reunește Executivul, proiectul nu ar putea fi adoptat, potrivit procedurii, până nu are toate avizele interministeriale.

UPDATE: Ședință amânată

Ședința de Guvern a fost din nou amânată. Astfel, Executivul se va reuni joi de la ora 11:30.

Știrea inițială:

Ședința de Guvern este programată joi la ora 11.00.

Executivul ar urma să adopte ordonanța privind criza carburanților.

„În prima ședință de Guvern vom aproba o Ordonanță de Urgență care să permită intervenția în piață și să asigure securitatea aprovizionării pentru cetățeni și economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluții”, a mai spus marți premierul, după o întâlnire cu reprezentanții patronatelor pe tema acestor măsuri.

Premierul a spus că pachetul de măsuri guvernamentale va avea ca principii partajarea costurilor între Guvern, mediul privat și cetățeni.

Proiectul nu era pe agenda Guvernului

„Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României”, a precizat premierul Bolojan.

Proiectul nu era miercuri seara pe agenda de lucru a Guvernului, dar, potrivit regulamentului, acesta poate fi inclus pe ordinea de zi suplimentară.

Consiliul Economic și Social a dezbătut miercuri proiectul inițiat de Ministerul Energiei, după care a primit toate avizele, și a dat aviz nevafotabil. Marți seara lipseau două avize, astfel ca a fost amânat. Dată fiind lipsa avizului CES, ședința de Guvern de miercuri în care urma să se supună aprobării a fost de asemenea amânată.