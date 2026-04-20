Românii nu mai au bani de cumpărături. Șapte luni de scădere continuă a consumului

Românii pur și simplu nu mai au bani pentru a-și asigura nici măcar coșul de bază la nivelurile anterioare.

Șapte luni consecutive de prăbușire a consumului

Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) privind cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul arată o imagine de coșmar pentru mediul de afaceri și pentru bugetul de stat. Potrivit graficului, economia a intrat într-o zonă de contracție profundă. Asistăm la 7 luni consecutive (august 2025 – februarie 2026) în care dinamica consumului este pe minus. Dacă în decembrie 2024 consumul înregistra un avans de 7,8%, curba a coborât dramatic, ajungând la un minim alarmant de -6,2% în februarie 2026.

Aceasta nu este o simplă fluctuație de sezon, ci un blocaj sistemic. Practic, vorbim despre cea mai mare cădere a consumului de la criza financiară din 2009 încoace, o perioadă sumbră pe care românii sperau să nu o mai retrăiască.

Taxe mari și venituri înghețate

Prăbușirea consumului nu a apărut din senin. Este nota de plată directă pentru un mix de decizii guvernamentale. Românii au redus drastic achizițiile din două motive clare:

Creșterea brutală a taxelor: Majorarea TVA-ului și a accizelor a aruncat în aer prețurile la raft. Când bunurile devin peste noapte mult mai scumpe, reacția firească a populației este să taie de pe listă orice nu este strict necesar, iar uneori chiar și din bunurile de bază. Înghețarea veniturilor: În timp ce prețurile galopează, salariile au rămas pe loc sau, în termeni reali, au scăzut drastic. Fără bani în plus în buzunar, românii sunt forțați să impună o cură de austeritate severă în propriile familii.

Când oamenii nu mai cumpără, comercianții nu mai vând, producătorii nu mai produc, iar statul nu mai încasează taxe. Acest cerc vicios demonstrează, încă o dată, că tăierile și suprataxarea nu aduc dezvoltare, ci doar o recesiune profundă, mascată de discursuri politice.