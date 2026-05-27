Statul a virat în primele patru luni din 2026 sub 1% din suma pe care furnizorii au trimis-o spre validare. Dana Dărăban (ACUE): „Sunt întârzieri de peste doi ani”

Restanțele statului către furnizori sunt de ordinul miliardelor de lei, în timp de plățile făcute în 2026 sunt doar de câteva zeci de milioane.

Este vorba de sumele pe care statul trebuie să le vireze furnizorilor, care au încasat de la clienți facturi la prețul plafonat la energie, respectiv gaze, în loc de prețul din contract.

Sumele care rezultă din aceste diferențe de preț sunt trimise de furnizori la ANRE, care, atunci când le validează, le transmite pentru a fi decontate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru facturile clienților casnici, respectiv către Ministerul Energiei, pentru noncasnici.

Mai exact, în primele patru luni ale anului, statul a achitat furnizorilor, în contul datoriei aferente schemelor de plafonare și compensare a facturilor la energie electrică și gaze naturale, pentru casnici și non casnici, 77.540.000 de lei, conform execuției bugetului general consolidat după primele patru luni ale anului, anunțată marți de Ministerul Finanțelor Publice (MFP)

Cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale: pe cele patru luni ale anului 2026 acestea au fost în sumă de 49,08 milioane de lei.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 3,57 de miliarde de lei, în principal, această sumă reprezintă subvenții pentru transportul de călători, sprijinirea producătorilor agricoli, precum și pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor noncasnici (28,46 milioane de lei).

La sfârșitul lunii mai sunt în curs de validare cererile furnizorilor depuse la ANRE – în vederea validării și transmiterii spre decontare ministerelor de resort – care însumează peste 8,86 de miliarde de lei, conform informațiilor Mediafax.

Mai exact, este vorba de:

Casnici: 5.992.195.585,99 lei

Non casnici: 2.871.515.074,77 lei

Total: 8.863.710.660,76 lei

Reacția furnizorilor

Contactați de reporterul Mediafax, liderii celor mai mari organizații ale furnizorilor atrag atenția că suma plătită este infimă în raport cu restanțele.

„Este o sumă nerelevantă față de totalul datoriei statului către furnizori”, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), într-un comentariu pentru Mediafax.

Mai mult, Dana Dărăban, director executiv al Federaţiei Patronală a Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE), crede că este nevoie rapid să fie identificată o soluție și stabilit un calendar clar de evaluare și plată.

„Pentru 2026 rambursările sunt sub 1% din total suma prefinanțată, sunt întârzieri de peste doi ani. Vedem explicații de toate genurile, cele mai periculoase fiind încercările de discreditare a întregului sector prin generalizarea unor situații punctuale. Credem că se impune, cu celeritate, identificarea unor soluții reale, inclusiv a unui calendar clar de evaluare și plată”, consideră Dana Dărăban, pentru Mediafax.

De amintit că suma prevăzută în proiectul de buget pe 2026 era considerată departe de totalul restanțelor pe care de are statul față de furnizori aferente schemelor de sprijin implementate începând din 2022, după cum transmiseseră oficialii AFEER și ACUE în luna martie.

În legea bugetului pentru 2026 sunt prevăzute alocări de 3,75 de miliarde de lei cu destinația fonduri pentru compensarea costurilor la energie, în cazul în care mecanismele existente nu acoperă cererile de decontare. În acest sens, 1,75 miliarde lei sunt alocate Ministerului Muncii -aferente facturilor consumatorilor casnici, iar 2 miliarde de lei, Ministerului Energiei, respectiv consumatorii non casnici.

Potrivit execuției bugetului general consolidat în anul 2025, statul a plătit în total 3,85 de miliarde de lei anul trecut, dintre care pentru casnici (Ministrul Muncii), 2,92 de miliarde de lei, iar pentru noncanici (Ministerul Energiei), 931,32 milioane de lei.

În actualul ritm, statul ar urma să plătească doar 232,5 milioane de lei în 2026.

Schema de plafonare și compensare a prețului la energie electrică a expirat la 31 iunie anul trecut, dată de la care se acordă un ajutor de 50 de lei lunar peroanelor cu venituri modeste, până la finalul acestui an, iar cea aferentă gazelor naturale a expirat la sfârșitul lunii martie, iar din 1 aprilie a fost introdusă reglementarea modului în care se calculează prețul, timp de un an, pentru a nu fi prea mare față de prețul plafonat.