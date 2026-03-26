Cum au evoluat prețurile pe piața energetică după războiul din Orientul Mijlociu. Calculele furnizorilor

Prețurile petrolului și gazului au început să scadă ușor, după creșteri semnificative ca urmare a escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, arată calculele Asociația Furnizorilor de Energie din România (AFEER), prezentate cu ocazia conferinței care a marcat 20 de ani de activitate.

Industria energiei este afectată în prezent de o erodare a încrederii, pe de o parte a încrederii clienților în furnizori, descriși drept „hoți” în diverse campanii de denigrare, dar și a încrederii în piață, a declarat președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), cu ocazia celei de-a X-a ediții a Conferinței Anuale, un eveniment aniversar care marchează două decenii de activitate și rolul organizației în dezvoltarea pieței de energie din România.

De data asta nu e vorba de încrederea clienților noștri, este chiar încrederea noastră, fiindcă piața din România a trecut prin momente dificile unde nu a fost lichiditate și mulți dintre noi încă nu au încredere depline în piața de energie pentru a reîncepe activitatea la volumele de dinainte de criza de energie”, a declarat președintele AFEER.

O chestiune încă nerezolvată și dureroasă pentru furnizori sunt restanțele pe care le are statul în contul schemelor de plafonare și compensare a prețurilor în energie – schemă finalizată pe 31 iunie anul trecut, și a gazelor naturale, care se încheie, în actuala formă, pe 31 martie, urmată de un an de preț reglementat pentru operatorii pe acest segment, pentru a preveni creșterea facturilor pentru consumatori.

„Confirmările de sume pentru decont pe OUG 27 și un OUG 6 făcute de ANRE până în ianuarie 2024 a fost un proces care a funcționat destul de oj. În ianuarie 2024 a fost o schimbare a ghidului ANRE, după care lucrurile au început să meargă din ce în ce mai greu.(…)Din decembrie s-2025 au oprit totul, nici măcar acele firimituri care se mai confirmau, nici acelea nu s-au mai confirmat”, a declarat Laurențiu Urluescu în cadrul evenimentului aniversar.

În ceea ce privește situația actuală energetică, potrivit calculelor AFEER, petrolul Bret a avut o creștere cu 52%, iar în ultimele zile s-a observat că a început să scadă ușor.

„Singurul lucru care a scăzut în ultimele săptămâni este prețul certificatelor de emisii, avem o scădere cu 31%. Prețul gazului s-a dublat, iar acum avem o scădere de vreo 15%, și pe energie avem o creștere de 16%, toate în urma situație din Golf”, a detaliat președintele AFEER.

O cotă de 85% din consumul de energie și gaze

Înființată în 2006, AFEER este o organizație profesională independentă care reunește 51 de membri – furnizori și traderi de energie electrică și gaze naturale – ce acoperă aproximativ 85% din consumul final din România.

Prin inițiativele sale, AFEER susține dezvoltarea unei piețe de energie funcționale, transparente și echitabile, în beneficiul consumatorilor și al întregului sector.

„În acești 20 de ani, AFEER a reușit să construiască o comunitate profesională solidă și un cadru de dialog real între companii care, în mod natural, sunt competitori în piață. Prin inițiativele și proiectele noastre, am susținut constant dezvoltarea unei piețe de energie transparente, funcționale și competitive. Vom continua să promovăm bunele practici, consultarea reală a mediului de afaceri și un cadru legislativ predictibil, în beneficiul consumatorilor și al întregului sector energetic”, a precizat Laurențiu Urluescu.

Din 2019, AFEER a inițiat AFEER Academy, un program de formare profesională apreciat, conceput pentru a sprijini atât specialiștii, cât și persoanele fără pregătire anterioară de specialitate în domeniul furnizării de energie electrică și gaze naturale.