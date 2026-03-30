Ajutorul de 50 de lei pentru energie se acordă și după 31 martie, când expiră actualul mecanism. Cum se accesează banii până la finalul anului

Consumatorii care cred că se încadrează în limitele stabilite de lege pentru primirea unui sprijin din partea statului pentru factura la curent – în vigoare din 1 iulie anul trecut, după expirarea schemei de plafonare și compensare a prețurilor la energie, și, inițial până marți, 31 martie – pot să beneficieze de acest ajutor, dacă sunt eligibili, până la sfârșitul anului. Mecanismul a fost prelungit prin „ordonanța-trenuleț”, la sfârșitul anului trecut, dar ce a fost în discuție în ultimele luni și nu s-a concretizat, conform informațiilor Mediafax, cel puțin până în preziua expirării actualei forme, a fost o schimbare a formulei de accesare a banilor, pentru a reduce birocrația.

Modificarea legislativă, care este în atribuțiile Ministerului Muncii, nu a fost făcută până în prezent, astfel, și după 1 aprilie se mențin atât plafonul de venit, cât și modul de depunere a cererilor și modalității de plată, în baza Ordonanței de Urgență nr. 35/ 2025 privind introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situația de sărăcie energetică.

Voucherele de 50 de lei se acordă, la cererea beneficiarului, pentru persoanele singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei și pentru familiile cu un venit net lunar/membru de familie de maximum 1.784 lei. Tichetele se folosesc doar pentru plata facturilor la energia electrică.

Cererile au început de să depună din 20 august, când a fost operaționalizată aplicația informatică destinată acordării voucherelor de plată a facturilor la energie (EPIDS), realizată de specialiștii Serviciului de Telecomunicații speciale.

Potrivit statisticilor la zi ale EPIDS, numărul total al cererilor depuse pentru a beneficia de sprijinul pentru energie a fost de 1.028.016, dintre care au fost verificate și s-a emis un tichet 729.220. Acest număr nu este identic cu numărul beneficiarilor din fiecare lună, acesta variind în funcție de veniturile, care se pot schimba de la o lună la alta.

De exemplu, cel mai mare număr de cereri eligibile a fost în februarie, de 772.146, iar cel mai mic, pentru iulie, respectiv 670.809 de cereri.

Per ansamblu, de la startul depunerilor, au fost 5,79 de milioane de cereri dintre care 5,39 au fost eligibile.

Ministrul Muncii și conducerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi și Inspecţie Socială (ANPIS), cea care face plățile, sub umbrela ministerului, au încurajat în ultimele luni cetățenii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate să depună cereri prin aplicația EPIDS, fie online, fie prin intermediul oficiilor poștale sau al primăriilor.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spunea, la începutul lunii ianuarie, că se lucra la un nou mecanism.

„Acum avem un mecanism de activ până 31 martie 2026. La ceea ce lucrăm cu operatorii de distribuție și furnizare este să găsim un mecanism de cross-check (verificare – eng.) în baza de date pentru acei oameni care au venit sub 2000 de lei, de exemplu, să poată să se reducă acei 50 de lei direct din factură, fără a pune omul pe drumuri, să se înscrie în platformă, să ia cardul fizic de la poștă, să de tot plimbe cu cardul. E o formă mult mai simplă și mai practică de lucru”, a declarat Bogdan Ivan, pe 8 ianuarie, la întrebarea Mediafax.

Schimbarea ar putea să se aplice după 1 aprilie, spunea atunci ministrul. „Imediat ce se termină actuala schema în 31 martie, putem să venim cu această formulă în care nu mai punem oamenii pe drumuri și să scadă automat din factură acea sumă de bani. Pentru a proteja consumatorii vulnerabili aproximativ 2,1 milioane de puncte de consum, circa 3,5 milioane de oameni”, a răspuns atunci Bogdan Ivan.

La acea dată, discuțiile erau purtate în contextul în care numărul beneficiarilor finali, de aproximativ 700.000, era – și este – de aproximativ trei ori mai mic decât estimările oficiale inițiale ale Ministerului Energiei – de aproximativ 2,1 milioane de gospodării, respectiv peste 4 milioane de români – măsură cu un impact bugetar estimat inițiat de aproape un miliard de lei.