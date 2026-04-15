Datoriile Termoenergetica la ELCEN au crescut cu peste o jumătate de miliard de lei în această iarnă. Cea mai veche factură neplătită a depășit scadența cu 312 de zile

Facturile pentru consumul de energie termică aferent lunilor de iarnă trimise de ELCEN către Termoenergetica au depășit o jumătate de miliard de lei, care se adaugă la restanțele curente de peste un miliard de lei de la startul sezonului rece, potrivit informațiilor publice de pe site-ul ELCEN.

Mai exact, bucureștenii au consumat energie termică în lunile decembrie, ianuarie și februarie în valoare de 563,3 milioane de lei.

Cea mai mare factură este cea din ianuarie, de 283 de milioane de lei.

Începând de miercuri, facturile ELCEN urmează să se reducă, după ce Termoenergetica a oprit furnizarea agentului termic către consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare din București în urma parcurgerii etapelor de reducere treptată a temperaturii agentului termic și de închidere a instalațiilor aferente.

Decizia de oprire a încălzirii a fost luată în conformitate cu prevederile legale, conform cărora sistarea furnizării se realizează după trei zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10°C în intervalul orar 20.00 – 06.00.

Cât sunt restanțele la zi

Potrivit datelor publice, ultima factură plătită de Termoenergetica, din banii primiți de la Primăria Capitalei, este cea din martie 2025, astfel că cea mai veche factură restantă, aferentă lunii aprilie 2025, are o depășire a datei scadenței, din 29 mai 2025, de 312 zile.

Soldul neachitat la data de 6 aprilie pentru factura din aprilie, în valoare de 158,5 milioane de lei, era de 91,3 milioane de lei.

Soldul total pentru ultimele 11 facturi neachitate este de 1.616.342.025,82 de lei, la data menționată.

Stadiul discuțiilor pentru fiziunea ELCEN – Termoenergetica

Declarațiile ministrului Energiei și ale primarului general privind relația dintre ELCEN și Termoenergetica – și care datează cu mulți ani înaintea mandatelor actualilor titulari – nu au avansat semnificativ în direcția realizării unei fuziuni, potrivit informațiilor Mediafax.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care controlează compania Electrocentrale București (ELCEN) confirma, pe 12 ianuarie, că poartă discuții cu noul primar general, Ciprian Ciucu, sub umbrela căruia funcționează Termoenergetica, pentru a ajunge la un acord prin care să fie eliminat „ping pong-ul” politic și care să ducă la crearea unei singure companii prin care Primăria Capitalei să aibă controlul operațional din punct de vedere al agentului termic. Ministrul anunța atunci chiar că a comandat un studiu pentru evaluarea acțiunilor companiei.

„Aștept această evaluare, primele estimări arată 200 de milioane de euro, dar urmează să vedem cât vor fi în urma raportului final. În momentul de față pachetul majoritar acolo este situat în jur de 200 de milioane de euro. În ceea ce privește creanțele, trebuie să încaseze ELCEN de la Termoenergetica 1,4 miliarde de lei de lei, aproape 300 de milioane de euro”, declara Bogdan Ivan acum trei luni.

Ulterior, Ciprian Ciucu declara, pe 19 ianuarie, că se concentrează pe „salvarea de la faliment” a Termoenergetica, urmând ca pe parcursul anului să se ocupe de optimizarea și eficientizarea sistemului și a avut întâlniri atât cu conducerea Termoenergetica, cât și cu ANRE, instituția care reglementează relația contractuală dintre Termoenergetica și ELCEN

Consiliul General al Municipiului București aprobase în acele zile accesarea un împrumut de 150 de milioane de lei pentru plata datoriilor Termoenergetica.

„Urăsc să ne împrumutăm pentru a plăti datorii! Nu este normal!”, a transmis Ciucu, cerând sprijinul bucureștenilor și al Guvernului pentru implementarea reformelor necesare.

Primarul a anunțat că va solicita explicații clare de la conducerile ELCEN și Termoenergetica privind actualele probleme cu apa caldă și căldura, subliniind că acestea nu țin de „voința primarului sau a ministrului”, ci de disfuncționalități structurale ale sistemului.

Ce s-a întâmplat între timp, a fost că, pe 13 martie, Consiliul General al Municipiului București l-a împuternicit pe primarul general Ciprian Ciucu, la solicitarea sa, să facă demersurile necesare pentru declanșarea unui audit extern la Termoenergetica, alături de STB.

Potrivit comunicatului PMB, de-a lungul anilor, ambele au acumulat datorii uriașe atât la furnizori, cât și la ANAF. Primăria Capitalei suportă 84% din cheltuielile STB și 60% din cele ale Termoenergetica, iar găurile bugetare amenință acum funcționarea lor, iar falimentul ar fi un dezastru pentru București.

„Prin audit, vor fi evaluate corect situațiile financiare, de unde vin cele mai mari pierderi și modul în care funcționează atât STB, cât și Termoenergetica. Apoi, se vor stabili cele mai bune soluții pentru a remedia problemele și a eficientiza funcționarea celor două companii”, anunța PMB.

Activele celor două companii

Potrivit datelor publice, ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

ELCEN, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA, succesoarea RADET, este, din 1 decembrie 2019, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti–Ilfov și are în exploatare sistemul de transport şi distribuţie (954,09 km conducte – reţele termice primare și 2.963,3 km conducte – reţele termice secundare), pe lângă alte peste 1.000 de puncte termice, staţii centralizatoare sau centrale termice de cvartal.