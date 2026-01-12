Bogdan Ivan și Ciprian Ciucu discută despre eventuala preluare a ELCEN de către Primăria Capitalei, care deține Termoenergetica. La cât e evaluată compania

Bogdan Ivan consideră că este normal ca Termoenergetica și ELCEN să fie o singură companie pentru ca Primăria Capitalei să poată avea controlul operațional din punct de vedere al agentului termic – fără tensiunile determinate în ultimii ani de apartenența politică a capilor celor două instituții – și a confirmat că a început acest proces, luni, în conferința de presă de după ședința Comandamentului energetic național.

Declarațiile vin la câteva zile după ce ministrul a confirmat – la întrebarea reporterului Mediafax privind posibila fuziune ELCEN – Termoenergetica – că va iniția discuții și cu actualul primar general pentru soluții privind întregul sistem de termoficare.

„În momentul de față discuțiile pe care le-am avut cu fostul primar general, cu fostul primar general interimar și cu mai mulți primari de sectoare au vizat această logică în care nu mai folosim companii strategice ale statului român pentru zona de joc politic. Pe mine mă interesează ca atunci când avem un primar care are în curtea sa și producția, și distribuția de agent termic, este corect și natural ca el să poată să și intervină în acest sistem. Pentru că acum e un joc de-a șoarecele și pisica, în care ELCEN nu este plătit la timp, el produce agent termic, e o companie listată, o companie care răspunde în fața acționarilor și atunci, în momentul de față, luăm în calcul orice discuție”, a declarat Bogdan Ivan joia trecută, la ședința anterioară a Comandamentului energetic național.

„Nu mă interesează să folosesc subiectul ăsta ca și subiect politic”

Ministrul Energiei subliniat că ELCEN, care funcționează sub Ministerul Energiei, a făcut toate reparațiile care i-au revenit în ultimele zile, s-a lucrat la foc continuu ca să repare toate cazanele, toate instalațiile, să producă la maxim agent termic, iar în prezent se sincronizează și cu Termoenergetica, împreună cu primarul general, care are în subordine această companie, și calculează cum pot fi închise anumite sectoare, să intre apa caldă pe alte sectoare

„Iar lucrurile astea – ca să depășesc și etapă politică, pentru că în ultimii ani s-a folosit subiectul ăsta pentru a face un ping-pong între anumiți oameni politici – pe mine nu mă interesează să folosesc subiectul ăsta ca și subiect politic, cred că nici pe primarul general, mă interesează ca să o rezolvăm odată, în condițiile în care se poate rezolva acum. Ceea ce ține de Ministerul Energiei și de ELCEN e făcut la virgulă. Se produce capacitatea maximă care o permit astăzi instalațiile ELCEN de agent termic și de energie se produce la maxim astăzi, în perioada aceasta de ger, după reparațiile făcute în toată infrastructura pe care o are ELCEN”, a declarat ministrul Energiei.

Potrivit lui Bogdan Ivan, este în derulare o discuție extrem de tehnică, împreună cu cei de la Termoenergetic, privind tronsoanele care sunt deschise și cele care sunt închise pentru a livra mai rapid agent termic bucureștenilor.

„Și am avut discuția politică cu primarul general, discuția tehnică o au specialiștii care înțeleg termie și care știu foarte clar cum pot să sincronizeze sistemul de producție a agentului termic cu cel de distribuție a lui. Am început și acel proces prin care Termoenergetica și ELCEN să fie o singură companie pentru a avea controlul operațional din punct de vedere agentului termic la Primăria Capitalei, cum este și normal, pentru a ști oamenii cui îi cer un răspuns. Astăzi avem situația în care Termoenergetica are datorie de 1,4 miliarde de lei către ELCEN. Ne pun într-o dificultate foarte mare aceste datorii și există un ping pong între aceste instituții și vreau să-l rezolvăm o dată pentru totdeauna. Din acest motiv – avem acum și primar general ales, știm cum să lucrăm și cu primarii de sectoare, ca să terminăm odată ping pong-ul ăsta. Ceea ce vreau să spun, să subliniez foarte clar e că ceea ce ține de ELCEN și Ministerul Energiei, producem la maxim, a reparat toate instalațiile, toate cazanele care produc apă fierbinte, pentru a ne asigura că tot ceea ce putem omenește face am făcut deja”, a declarat Bogdan Ivan.

Întrebat „în ce condiții va lăsa ELCEN la Primăria Capitalei”, ministrul a subliniat că este în derulare o evaluarea a specialiștilor de la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România pe acest subiect.

„Nu e vorba de o voință a cuiva, fiind acel cineva chiar și Ministrul Energiei, ci e vorba de date tehnice foarte clare, evaluarea ANEVAR un studiu foarte clar. Pe mine mă interesează ca sistem energetic național, ca cei 400 de megawați de energie electrică pe care îi produce astăzi ELCEN-ul să funcționeze în continuare, să intre sistemul energetic național acea cantitate de energie în mod constant, iar pe de altă parte primăria să aibă posibilitatea de a avea și producția de agent termic, și distribuția lui sub aceeași cupolă, pentru a nu mai exista acest ping pong între instituții. Și acest lucru poate fi făcut în baza unei evaluări ANEVAR pe care am și început-o și a unei achiziții foarte clare, a unui protocol de vânzare-cumpărare. Sunt companii care funcționează în baza legislației societăților comerciale, nu dă cineva cuiva. Aștept această evaluare, primele estimări arată 200 de milioane de euro, dar urmează să vedem cât vor fi în urma raportului final. În momentul de față pachetul majoritar acolo este situat în jur de 200 de milioane de euro. În ceea ce privește creanțele, trebuie să încaseze ELCEN de la Termoenergetica 1,4 miliarde de lei de lei, aproape 300 de milioane de euro”, a declarat Bogdan Ivan.

Activele celor doua companii

Potrivit datelor publice, ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

ELCEN, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.

Potrivit facturilor afișate pe site-ul ELCEN, soldul neachitat la data de 29.12.2025, la nivelul livrat în ianuarie 2025, este de 108.562.746,44 de lei.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA, succesoarea RADET, este, din 1 decembrie 2019, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti–Ilfov și are în exploatare sistemul de transport şi distribuţie (954,09 km conducte – reţele termice primare și 2.963,3 km conducte – reţele termice secundare), pe lângă alte peste 1.000 de puncte termice, staţii centralizatoare sau centrale termice de cvartal.