Bogdan Ivan: Consumul de gaze naturale a crescut cu 17% față de media anuală. Cât va mai dura gerul și cât este de pregătit sistemul energetic național

Ministrul Energiei a dat asigurări, luni, că nu vor fi probleme cu acoperirea consumului mediu de gaze naturale, la finalul ședinței de luni a Comandamentul Energetic Național, pe care l-a convocat pentru a se asigura că sistemului este pregătit, pe fondul avertizărilor meteorologice de ger la nivelul întregii țări de luni și marți.

„România este pregătită cu suficiente gaze naturale pentru a asigura consumul mediu. În momentul de față, consumul de gaze naturale a crescut până în jurul cifrei de 58 de milioane metri cubi/zi cu aproximativ 17% în plus față de media anuală aceleași perioade a anului 2025. Suntem pregătiți în contextul în care astăzi la depozite de nat de gaze naturale avem un nivel de 65% acoperit, suntem cu 11 procente peste media Uniunii Europene și de asemenea, suntem cu 6% peste aceeași perioadă a anului 2025”, a declarat Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, producția zilnică din prezent este de aproximativ 23,6 milioane metri cubi, din depozite alți 25,5 milioane de metri cubi, iar pentru diferență se apelează la importuri din statele vecine.

„Este important faptul că România astăzi este pregătită să depășească această perioadă într-o sincronizare perfectă atât între companiile care produc gaze naturale, cât și cele care transportă și le distribuie și vreau să le mulțumesc pentru faptul că încă din vară, când am avut primele întâlniri în luna iulie cu toți operatorii din piață și cu directorul general Transgaz, Ion Sterian, toți operatorii au răspuns prompt solicitării pe care am avut-o și anume să facă achiziție încă din vară, să ne asigurăm că intrăm în iarnă cu depozitele 100% pline, ceea ce s-a și întâmplat la 1 noiembrie,am intrat cu depozitele pline în sezonul rece. Am fost pregătiți pentru ce este mai grav și iată că a venit și situația în care să avem nevoie de acele suplimentări de depozite”, a spus Bogdan Ivan.

Aportul producției din cărbune

Ministrul Energiei a anunțat că s-au făcut pregătiri pentru a face față și frigului din zilele următoare, punând accentul pe aportul producției din cărbune, a cărei reducere România a reușit să o amâne.

„În momentul de față, prognoza meteo rată că vom avea condiții meteo nefavorabile. Vom avea ger până miercuri. În cursul acestei nopți și a zilei de mâine, frontul de ger s-a mutat dinspre Transilvania înspre sudul țării, Muntenia și automat București, lucru care va pune o presiune suplimentară pe această zonă. Din punct de vedere al producției de energie electrice, astăzi suntem într-o medie de producție de aproximativ 7.800 de megawați. Consumă aproximativ 1500 de megawați la 24h”, a declarat ministrul Energiei.

În acest context, Ministrul Energiei a precizat că 24% din producția energetică a României este bazată pe hidrocarburi, pe gaze în special, 24% pe hidro, 16% pe nuclear și 14% pe cărbune.

„Dacă nu reușeam să avem acea negociere cu Comisia Europeană și să păstrăm în continuare centralele pe cărbuni, astăzi am fi avut o problemă uriașă producția de energie și vreau să le mulțumesc colegilor mei care m-au sprijinit în acest demers. Colegii de la CE Oltenia sunt pregătiți, extrag în fiecare zi 30.000 de tone de cărbune care automat merge și în producție. Ei au producție record, au muncit în condiții foarte grele, în condițiile în care și acolo au fost averse foarte mari de zăpadă, ger, oamenii lucrează în niște condiții foarte grele pentru a produce suficient cărbune ca astăzi să avem energie în România și le mulțumesc pe această cale”, a explicat Bogdan Ivan.

În această perioadă, a fost o producție foarte bună pe eolian, aproximativ 1.000 de megawați în fiecare zi, care va scădea în perioada următoare, și dat fiind faptul că este ger, iar energia solară a avut o pondere de 8% din producția României.

„Din punct de vedere a prognozei meteo, dificultățile vor fi până în cursul zilei de miercuri. După data de 15 ianuarie vom reveni pe mediile anuale ale lunii ianuarie, iar după aceasta până la finalul lunii ianuarie, prima săptămână din februarie vom fi pe medie și vom avea temperaturi mult mai bune, lucru care va reduce semnificativ presiunea asupra Sistemului Energetic Național al României”, a conchis Bogdan Ivan.

Discuții ELCEN – Termoenergetica

În ceea ce privește dificultățile întâmpinate în ultima perioadă, ministrul a admis că au fost mai multe probleme la Craiova, care au fost remediate între timp și în momentul de față ELCEN Craiova produce suficientă energie termică pentru a injecta în rețea și pentru a suplini nevoia companiei FORT, care în perioada weekend-ului nu a lucrat și a început de astăzi munca și se lucrează la asigurarea unei alternative pentru agentul termic din Craiova.

Ministrul Energiei s-a referit și la „situația foarte complicată din București”, care a fost unul dintre puncte discuției din ședința Comandamentului energetic național, respectiv relația dintre distribuitorul Termoenergetica, aflat în subordinea Primăriei Municipiului București (PMB), și producătorul de energie termică Electrocentrale București (ELCEN), proprietarul centralelor electrotermice.

„În momentul de față, ELCEN, în urma reparațiilor făcute la CET Grozăvești, la CET Sud, este în situația în care livrează, conform contractului, agent termic la o temperatură cuprinsă între 90 și 5 și 97°C, la presiunea asumată în cadrul contractului. În această perioadă am ținut permanent legătura cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Urmează ca și în această după-amiază să avem o nouă întâlnire tehnică între reprezentanții ELCEN București și cei ai Termoenergetica, care se află sub autoritatea tutelară a Primăriei Municipiului București, pentru a ne asigura, în condițiile date, a unor rețele vechi de 35 de ani, care au avut investiții reduse raportat la nevoia reală din această perioadă, că vom depăși această aceste zile extrem de complicate”, a declarat ministrul Energiei.

„Poți accelera o mașină cu motorul deja supraîncălzit, dar riști să rămâi pe loc”

Într-un comunicat transmis după ședința Comandamentului energetic, ELCEN a informat că, în prezent, centralele sale funcționează în condiții de siguranță, asigurând producția și livrarea agentului termic către sistemul de termoficare al Municipiului București.

ELCEN livrează agent termic până la limita de proprietate a centralelor, respectând prevederile contractuale stabilite pentru mai mulți parametri atât de intrare, cât și de ieșire.

Astfel, temperaturi livrate din cele 4 CET-uri ELCEN conform comenzii, sunt:

CET Grozăvești: 97°C

CET București SUD: 97°C

CET București VEST: 98°C

CET Progresu: 98°C

Potrivit oficialilor ELCEN, orice solicitare de majorare suplimentară a debitului, ar presupune:

depășirea suplimentară a parametrilor contractuali, peste nivelurile deja atinse în regimul actual de funcționare

funcționarea CET în regimuri tehnice anormale

creșterea exponențială a riscului de avarii la instalații

„Poți accelera o mașină cu motorul deja supraîncălzit, dar riști să rămâi pe loc. Din acest motiv, ELCEN operează centralele într-un regim sigur și stabil, care permite menținerea livrării agentului termic către rețeaua de termoficare, evitând riscuri majore ce ar putea avea consecințe mult mai grave pentru consumatori”, au transmis oficialii ELCEN.

Potrivit producătorului, sistemul de termoficare funcționează ca un circuit unitar, în care parametrii de livrare și cei de retur sunt strâns legați între ei. Nu contează doar ce pleacă din centralele ELCEN către rețeaua de termoficare, ci și în ce condiții agentul termic se întoarce din rețea către CET-urile ELCEN. Parametrii de retur sunt asigurați de către operatorul rețelei de termoficare. Atunci când parametrii de retur (adică ceea ce intră în centralele ELCEN din rețea) nu sunt corespunzători, întregul sistem este dezechilibrat, iar echipamentele din centrale sunt supuse unor solicitări suplimentare ce impun funcționare cu restricții sau, în cazuri extreme, oprire, pentru a preveni avarii majore și riscuri pentru personal.

„Dacă acești parametri de retur ar fi asigurați corespunzător, atunci și instalațiile din CET-urile ELCEN ar putea fi automat încărcate la maxim, cu randamente mai bune și eficiență mai ridicată. Astfel, unul dintre parametrii care asigură funcționarea corectă a instalațiilor îl reprezintă debitul de apă de adaos termoficare, apa care acoperă pierderile din rețeaua de termoficare”, arată compania.

În prezent, debitul de apă de adaos are o valoare foarte ridicată – 2225 t/h, adică sistemul de termoficare al Capitalei pierde în fiecare oră peste 2000 tone de apă, dublu față de debitul normal de 1000 t/h și cu aprox. 300 t/h peste debitul de avarie.

„Menținerea unui astfel de nivel al apei de adaos nu reprezintă o situație normală de exploatare, ci un regim de funcționare de stres pentru instalațiile din CET-uri. Acest regim conduce la solicitări suplimentare asupra echipamentelor energetice, accelerează procesele de uzură, crește riscul de depuneri și coroziuni și reduce semnificativ durata de viață a instalațiilor”, arată oficialii.

Potrivit companiei, orice solicitare de mărire a debitului în termoficare conduce implicit la necesitatea măririi debitului de apă de adaos.

„Acest necesar suplimentar depășește regimul normal de funcționare pentru care sunt proiectate și dimensionate instalațiile de tratare chimică, regim stabilit pentru exploatarea în condiții de siguranță a sistemului. Important! Orice suplimentare a debitelor este posibilă doar cu reducerea pierderilor din rețeaua de termoficare, astfel încât adaosul de apă să revină în limitele normale. Subliniem încă o data ca forțarea debitelor în centrale, în condițiile pierderilor mari din rețeaua de termoficare, înseamnă risc ridicat de avariere gravă a echipamentelor”, se arată în comunicatul citat.

„ELCEN face aceste clarificări exclusiv pentru o informare corectă și completă a publicului, fără a transfera responsabilități. Sistemul de termoficare funcționează ca un ansamblu, iar rezultatul resimțit de consumatori depinde de modul în care toate componentele acestuia operează și colaborează. Prioritatea ELCEN rămâne asigurarea continuității furnizării energiei termice în condiții de siguranță, inclusiv prin respectarea limitelor tehnice și contractuale de funcționare, astfel încât să fie evitate presiuni excesive asupra instalațiilor ce ar putea genera riscuri semnificative, inclusiv întreruperi neplanificate ale livrării agentului termic”, au conchis oficialii ELCEN.

Potrivit datelor publice, ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

ELCEN, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.