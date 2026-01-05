În ce stadiu e remedierea avariei de la CET Sud? Adrian Tudora, ELCEN: „Nu este o problemă tehnică izolată și nici un accident singular. Este rezultatul unui sistem subfinanțat”

Demersurile ELCEN, cel mai mare producător de energie termică din țară și proprietar al centralelor termoelectrice, pentru a reduce la capacitate totală CET Sud sunt încă în derulare în prezent și vor dura câteva zile, nu din cauza complexității, ci prin prisma inerției termice uriașe, explică Adrian Tudora, contactat de reporterul Mediafax. Pe de altă parte, directorul general adjunct subliniază că această situație nu e singurală și vine în contextul subfinanțării sistemului.

O nouă avarie s-a produs duminică dimineața la CET Sud, iar furnizarea apei calde și căldurii este afectată în mai multe sectoare din Capitală, după cum a anunțat Termoenergetica. La scurt timp, ELCEN a transmis că,la ora 6.50, „s-a produs declanșarea cazanului de abur nr 4 în incinta CET București Sud, ca urmare a evoluției fisurării unei țevi aflate sub supraveghere tehnică de câteva zile. Acest incident a condus la oprirea turbinei cu abur nr 4 aferente acestui cazan”.

Potrivit oficialilor, intervențiile tehnice vor putea fi făcute doar după răcirea completă a cazanului, motiv pentru care durata estimată a indisponibilității este de aproximativ trei zile.

„Nu este o problemă spectaculoasă ca natură”

Oficialul ELCEN precizează că avaria propriu-zisă constă, din punct de vedere tehnic, despre o țeavă spartă în cazanul de abur nr. 4.

„Nu este o problemă spectaculoasă ca natură, însă intervenția nu poate avea loc decât după răcirea completă a cazanului. Iar aici trebuie înțeles contextul fizic: acest cazan are dimensiunea unui bloc de 8–10 etaje, conține o cantitate foarte mare de zidărie și confecție metalică, iar inerția termică este uriașă. De aceea, procesul de răcire și, implicit, durata avariei sunt de ordinul zilelor, nu al orelor”, a explicat Adrian Tudora.

Potrivit directorului general adjunct al ELCEN, un alt element important este lipsa rezervelor capabile să preia energia termică produsă de acest grup.

„Această vulnerabilitate este și rezultatul unor decizii care nu ne aparțin, din 2025, anume desființarea capacităților de la Titan, care au mărit aria deservită de CET Sud și implicit, au redus flexibilitatea sistemului”, a precizat Adrian Tudora.

„Siguranța alimentării cu energie termică nu se poate construi fără investiții, fără rezerve și, mai ales, fără plăți făcute la timp”

Directorul general adjunct al ELCEN a reiterat cu această ocazie situația plăților care întârzie să fie făcute de TERMOENERGETICA.

„Ceea ce se vede astăzi nu este o problemă tehnică izolată și nici un accident singular. Este rezultatul unui sistem subfinanțat, cu instalații vechi, fără rezerve suficiente și fără o disciplină financiară elementară. Siguranța alimentării cu energie termică nu se poate construi fără investiții, fără rezerve și, mai ales, fără plăți făcute la timp. Este important să spunem din start un lucru foarte clar: avaria de la CET București Sud nu este cauza problemei, ci efectul unei situații financiare cronice. Am ajuns aici dintr-un motiv esențial, care trebuie spus răspicat: neplata la timp a facturilor către ELCEN de către Termoenergetica”, a declarat Adrian Tudora.

Potrvit oficialului, în acest moment, ELCEN încasează factura aferentă lunii ianuarie 2025.

„Asta înseamnă că funcționăm cu o întârziere de un an în fluxul de numerar. În același timp, gazele naturale stocate pentru sezonul rece au fost plătite integral încă din primăvara acestui an, iar gazul suplimentar consumat în prezent este plătit anticipat, pe decade lunare”, potrivit directorului general adjunct al ELCEN.

Potrivit facturilor afișate pe site-ul companiei, sold neachitat la data de 29.12.2025, la nivelul livrat în ianuarie 2025, este de 108.562.746,44 de lei.

„Dacă facem un calcul simplu, banii pe care ELCEN îi plătește astăzi pentru gazele din depozite îi recuperează în aproximativ 20 de luni, iar sumele plătite lunar pentru gazul suplimentar – de aproximativ 210 milioane de lei pe lună – sunt recuperate abia după circa 12 luni. În tot acest interval, compania are cheltuieli care nu pot fi amânate sau evitate. Vorbim de aproximativ 110 milioane de euro anual pentru certificatele de CO₂, la care se adaugă costurile foarte mari de reparații curente, generate de faptul că instalațiile funcționează cu mult peste durata de viață pentru care au fost proiectate. Toate acestea se întâmplă fără ca încasările să vină la timp. Or, printr-o logică economică elementară, nicio companie nu poate fi viabilă în aceste condiții, indiferent cât de bine este administrată”, a conchis Adrian Tudora.

Cea mai mare centrală de acest tip din România şi chiar din sud-estul Europei

CTE Bucureşti Sud a fost pusă în funcţiune în 1964, în componenţa Electrocentrale Bucureşti. Este cea mai mare centrală de acest tip din România şi chiar din sud-estul Europei, având o putere electrică instalată de 200 MW şi o putere termică instalată de 530 Gcal/h, potrivti datelor oficiale de pe site-ul companiei.

Puterea termică şi electrică sunt asigurate de două turbine cu abur (100 MW fiecare), trei cazane de abur (420 t/h fiecare). La toate cele trei cazane s-au modernizat instalațiile de ardere, pentru încadrare în cerințele de mediu, potrivit datelor publicate.

Energia termică este produsă în regim de vârf cu două cazane cu apă fierbinte cu sarcina termică de 100 Gcal/h fiecare. Instalaţiile de bază şi de vârf funcţionează pe gaze naturale.

Energia termică este livrată consumatorilor prin intermediul a trei magistrale (exploatate de TERMOENERGETICA), respectiv Magistrala I, Magistrala II și Magistrala III.

Energia electrică este livrată în Sistemul Energetic Naţional prin intermediul transformatoarelor de grup de 125 MVA.

ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%, potrivit datelor publice. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

Ministerul Energiei este cel care are în subordonare ELCEN, proprietar al CET-urilor, în timp ce Termoenergetica este o companie a Primăriei Municipiului București. ELCEN, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.

Termoenergetica, succesoarea RADET, este, din 1 decembrie 2019, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti–Ilfov și are în exploatare sistemul de transport şi distribuţie (954,09 km conducte – reţele termice primare și 2.963,3 km conducte – reţele termice secundare), pe lângă alte peste 1.000 de puncte termice, staţii centralizatoare sau centrale termice de cvartal.