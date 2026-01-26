Locuitorii din Sectoarele 2 și 3 au putut face baie doar de Ziua Unirii. Situația termoficării a „deraiat” din nou și ar dura până la sfârșitul lunii / Ce facturi vor plăti bucureștenii afectați

După întreruperile cauzate de lucrări și echilibrări hidraulice în rețeaua de termoficare, căldura și apa caldă au revenit în sectoarele 2 și 3 ale Capitalei în noaptea de 23 ianuarie (așa cum anunțase Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB), însă avaria nu a dispărut complet.

Pe 25 ianuarie, caloriferele s-au răcit, iar apa caldă a dispărut din nou în mai multe blocuri, iar pe site-ul oficial al Termoenergetica apare o estimare privind data la care vor fi remediate majoritatea deficiențelor: 31 ianuarie 2026, ora 23:30 pentru unele puncte termice care încă raportează parametri insuficienți sau lipsa furnizării la parametri contractuali.

Mai mult, în multe blocuri apar și pene de curent, cauzate de supraîncărcarea rețelei electrice atunci când locatarii folosesc simultan aparate de aer condiționat și radiatoare electrice pentru încălzire.

Conform hărții publicate de CMTEB privind starea sistemului de termoficare în București, există în continuare puncte termice unde rezidenții întâmpină probleme cu furnizarea apei calde și a încălzirii în mai multe zone din sectoarele 2, 3 și 4.

În Sectorul 2, printre cele mai afectate:

Nada Florilor – blocuri precum 6, 5, 4 și altele

Lacul Tei – inclusiv blocurile de pe străzile Grigore C. Moisil, Bulevardul Lacul Tei și conexe

Pantelimon – zone vaste cu blocuri pe Aleea Dobrina, Șoseaua Pantelimon și Strada Măgura Vulturului

Baba Novac și Dristorului – inclusiv module termice afectate

Toate aceste puncte termice sunt listate cu deficiențe ale încălzirii sau furnizării, iar pentru anumite puncte sunt programate manipulări hidraulice ce ar urma să fie finalizate până pe 31 ianuarie 2026, ora 23:30.

În Sectorul 3, sunt afectate inclusiv:

Blocuri din zona Nicolae Grigorescu / Liviu Rebreanu

Module termice de pe trasee precum Aleile Solidarității, Strada Liviu Rebreanu sau Barajul Bistriței

și altele raportate cu parametri insuficienți sau în curs de echilibrare a debitului termic.

și altele raportate cu parametri insuficienți sau în curs de echilibrare a debitului termic. În Sectorul 4, și unele puncte termice sunt afișate în lista cu deficiențe ale furnizării, inclusiv blocuri pe Șoseaua Olteniței și zone din Colentina, potrivit datelor oficiale.

Ce înseamnă „parametri insuficienți” și ce urmează

Termoenergetica explică pe harta de funcționare că multe din punctele termice afișate cu „Deficiență INC” sau „ACC/INC” suferă de parametri insuficienți pentru livrarea normală a căldurii și apei calde, de cele mai multe ori din cauza manevrelor de echilibrare necesare în rețeaua CET SUD, care deservește sistemul centralizat.

Estimările afișate pentru remedierea lucrărilor variază în funcție de punctul termic, însă mai multe dintre ele sunt programate pentru 31 ianuarie 2026, ora 23:30, potrivit actualizărilor postate de companie.

Locuitorii din imobilele aflate încă pe lista de deficiențe ar trebui să urmărească site-ul Termoenergetica pentru actualizări privind remedierea întrucât, potrivit informațiilor oficiale, termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor de echilibrare în mai multe puncte termice este până la sfârșitul zilei de 31 ianuarie 2026.

Apa caldă și căldura se plătesc dacă nu sunt livrate? Explicațiile Termoenergetica pentru întreținerea mare din București

Compania Municipală Termoenergetica București precizează că locatarii vor plăti doar pentru energia termică consumată efectiv, iar facturile nu includ perioadele în care încălzirea sau apa caldă nu au fost livrate la parametrii contractuali.

În contextul avariilor repetate din sistemul de termoficare, Termoenergetica București a venit cu precizări importante pentru locatarii din Capitală. Compania susține că populația plătește strict consumul real de energie termică și nu estimări, iar apa caldă livrată sub parametri este înregistrată diferit de contoare. Totodată, oficialii explică de ce întreținerea rămâne mare chiar și în perioadele fără apă caldă și anunță câte blocuri mai sunt afectate în acest moment.

„Apa caldă și căldura se plătesc doar dacă beneficiați de ele. Știm că problemele din ultima perioadă au creat disconfort. Tocmai de aceea, este important să clarificăm cum funcționează plata pentru căldură și apă caldă și ce se întâmplă în cazul întârzierilor.”

Cum se calculează consumul real de căldură

Termoenergetica precizează că fiecare bloc are un contor de energie termică, amplasat la subsol, care înregistrează exact cantitatea de gigacalorie livrată în imobil. Plata nu se face estimativ și nu există facturare în avans.

„Exact consumul real! La subsolul fiecărui bloc există un contor de energie termică care înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Concret, se plătește în funcție de temperatura apei. În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali și când nu există posibilitatea sistării acesteia, contorul de energie termică nu înregistrează consum (MWh/Gcal). Apa «călduță» e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mică de Gcal. Nu se facturează estimativ și nu se plătește în avans.”

De ce întreținerea rămâne mare chiar fără apă caldă

Mulți bucureșteni se întreabă de ce sumele afișate la întreținere nu scad semnificativ atunci când sunt probleme cu apa caldă sau căldura. Termoenergetica explică faptul că factura de întreținere include mult mai multe costuri, nu doar energia termică.

„Întreținerea afișată la vizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece, energia electrică pentru scara blocului, curățenia, salariile administrației blocului și alte costuri comune.”

Explicația nu est tocmai plauzibilă, ținând cont de faptul că aceste cheltuieli le plătim și pe timp de vară, iar întreținerea are un cost înjumătățit față de sumele pe care le plătim pe timpul iernii.