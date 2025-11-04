Cât vor plăti bucureștenii pentru energia termică în această iarnă. Prețurile aprobate de ANRE sunt mai mici decât cele de anul trecut. Când se va stabili prețul gigacaloriei

Prima decizie care stă la baza prețului din factura la căldură a bucureștenilor, pentru sezonul rece care a început la 1 noiembrie și până în vara anului viitor, a fost luată la finalul lunii trecute de responsabilii ANRE, iar în această etapă, nivelul aprobat este sub cel anterior, arată informațiile exclusive ale Mediafax.

„Atât valorile bonusurilor de referinţă cât şi preţurile de referinţă pentru energia termică, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 63/2025, sunt mai mici decât cele aprobate prin Ordinul ANRE nr. 24/2025, excepţie făcând valorile aprobate pentru centralele care utilizează combustibil solid”, au transmis oficialii ANRE, la solicitarea reporterului Mediafax.

Preţurile de referinţă pentru energia termică, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 64/2025, stau la baza determinări preţurilor reglementate pentru energia termică livrată în SACET aplicabile în perioada noiembrie-decembrie 2025 și semestrul I al anului 2026.

Deciziile, pe baza solicitărilor producărilor, în acest caz, al companiei Electrocentrale București (ELCEN), au fost aprobate în şedinţa Comitetului de Reglementar al ANRE din data de 24 octrombrie.

Potrivit procedurii, preţurile reglementate aprobate sunt pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte şi destinată SACET, în perioada noiembrie – decembrie 2025 și în anul 2026, din centrale de cogenerare care au accesat schema de sprijin de tip bonus şi din centrale de cogenerare care nu au accesat această schemă de sprijin, respectiv preţul de producere.

Evoluția prețurilor reglementate

Conform documentelor obținute de reporterul Mediafax, preţurile reglementate aprobate sunt pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte şi destinată SACET, din centralele CET București Sud, CET București Vest, CET Progresu și CET Grozăvești aparținând ELCEN, sunt:

În noiembrie 2025 – martie 2026:

De 290,20 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii casnici

De 354,98 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii noncasnici

Din 1 aprilie, prețul reglementat aprobat este de 354,98 lei/MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și cei noncasnici.

Aceste prețuri sunt sub nivel aprobat în deciziile ANRE anterioare:

În noiembrie 2023 – martie 2024:

De 341,89 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii casnici

De 483,21 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii noncasnici

Din aprilie – iunie 2024, de 483,21 lei/MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și cei noncasnici.

Din iulie – octombrie 2024, de 310,78 lei/MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și cei noncasnici.

În noiembrie 2024 – martie 2025:

De 278,51 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii casnici

De 323,18 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii noncasnici

Din aprilie – iunie 2025, de 338,56 lei /MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și cei noncasnici.

Din iulie – octombrie 2025, de 368,60 lei/MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și cei noncasnici.

Cum se stabilește prețul final

Prețul final al gigacaloriei va fi decis după ce va fi dezbătut – luând în calcul și componentele de transport și distribuție – și aprobat la nivelul administrației locale, d

„Aceste preţuri nu sunt preţuri local finale aplicabile consumatorilor de energie termică alimentaţi din SACET cu apă fierbinte. Pe baza acestor preţuri, a tarifelor de transport, a celor de distribuţie şi furnizare energie termică se determină preţul local pentru energia termică, preţ care trebuie aprobat prin hotărâre a Consiliului Local respectiv. De asemenea, tot prin hotărâre, Consiliului Local stabileşte şi nivelul subvenţiei acordate consumatorilor de energie termică de tip populaţie. Astfel, preţul de facturare a energiei termice către populaţie este suma dintre preţul de producere şi tarifele menţionate mai sus, din care se scade subvenţia acordată de consilul Local respectiv, dacă acesta acordă o asemenea subvenţie”, au explicat oficialii ANRE, pentru Mediafax.

Potrivit ANRE consultați de Mediafax, atât Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), principalul producător de energie termică al Capitalei, cât și compania Termoenergetica, operatorul sistemului de alimentare cu energie termică, depun la ANRE documentația specifică prin care își argumentează prețul propus pentru gigacalorie.

În esență, prețul final facturat al gigacaloriei este decisiv influențat de cuantumul subvenției pe care decid consilierii general ai Capitalei să o acorde. Astfel, procedura de revizuire a tarifului presupune etapele de fundamentare, avizare de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și aprobarea finală prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

ELCEN propune un preț de producere a gigacaloriei, dar în baza metodologiei specifice pentru cogenerare, nu pe cea generală SACET (Sistemele de Alimentare Centralizată cu Energie Termică), dar rezultatul, prețul aprobat de ANRE, intră în lanțul SACET și devine baza pentru calculul prețului final.

Potrivit oficialilor Termoenergetica, ultimele ajustări pentru prețul către populație au fost realizate prin HCGMB nr. 169/30.03.2022, când s-a decis stabilirea valorii de 330 lei/Gcal, urmată de HCGMB nr. 13/2023, când s-a stabilit modificarea unității de măsură la 283,75 lei/MWh, însă fără creștere de valoare.

De precizat că facturile bucureștenilor la apă caldă și încălzire au crescut, începând cu consumul aferent lunii august, ca urmare a majorării taxei pe valoare adăugată standard și a celei reduse, pentru sezonul rece.

Specialiștii Termoenergetica au calculat, la solicitarea Mediafax, cât înseamnă de fapt această majorare pentru buzunarul oamenilor ale căror locuințe sunt racordate la sistemul de termoficare, pentru un apartament mediu, într-o lună de vară și una de iarnă.

ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%, potrivit datelor publice. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

Ministerul Energiei este cel care are în subordonare ELCEN, proprietar al CET-urilor, în timp ce Termoenergetica este o companie a Primăriei Municipiului București. ELCEN, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.

Termoenergetica, succesoarea RADET, este, din 1 decembrie 2019, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti–Ilfov și are în exploatare sistemul de transport şi distribuţie (954,09 km conducte – reţele termice primare și 2.963,3 km conducte – reţele termice secundare), pe lângă alte peste 1.000 de puncte termice, staţii centralizatoare sau centrale termice de cvartal.