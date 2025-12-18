Prima pagină » Economic » Trei producători de gaze offshore, amendați de ANRE: Au vândut la un preț mai mare decât cel plafonat

Trei producători de gaze offshore, amendați de ANRE: Au vândut la un preț mai mare decât cel plafonat

Autoritatea de Reglementare în Energie (ANRE) a anunțat, joi, că a amendat trei producători de gaze offshore cu 54,5 milioane de lei, pentru că pe parcursul anului trecut, aceștia au vândut gaze la un preț mai mare decât cel stabilit de stat.
18 dec. 2025, Economic

Producătorii de gaze offshore Black Sea Oil and Gas, Petro Ventures Resources și Gas Plus Dacia au fost amendați de ANRE cu suma totală de 54,5 milioane de lei, reprezentând 3% din cifrele lor de afaceri din 2024. Cei trei producători au vândut, pe parcursul anului trecut, gaze la un preț mai mare decât cel stabilit de stat.

„Reprezentanților societăților BLACK SEA OIL & GAS S.A., PETRO VENTURES RESOURCES S.R.L.și GAS PLUS DACIA S.R.L le-au fost comunicate astăzi procesele verbale de constatare a contravenției pentru neîndeplinirea obligației legale de a vinde, în perioada 01.01.2024 -31.12.2024, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă, cu preţul reglementat de 150 lei/MWh, respectiv de 120 lei/MWh, stabilit de prevederile din O.U.G nr. 27/2022. Celor trei societăți le-a fost aplicată sancțiunea de amendă cu 3% din cifra de afaceri din anul 2024”, se arată în comunicatul transmis de ANRE.

Cei trei producători au fost sancționați în mod repetat din 2022, pentru aceeași faptă

Defalcat, cea mai mare amendă a primit-o BLACK SEA OIL & GAS S.A., în valoare de 37,1 milioane de lei. Petro Ventures a primit o amendă de 11,5 milioane de lei, iar Gas Plus Dacia – 5,8 milioane de lei.

„Aceste societăți au fost repetat sancționate începând cu anul 2022, pentru aceeași faptă. Decizia lor de a nu vinde gazul extras din perimetrele offshore la prețul reglementat stabilit prin lege reprezintă o gravă abatere de la cadrul legislativ și de reglementare în vigoare. ANRE a decis să aplice o amendă de 3% din cifra de afaceri, totalul însumând aproape 10 milioane de euro. Am fost și sunt un susținător al exploatărilor de gaz offshore. Asta nu înseamnă că offshore-ul Mării Negre trebuie să devină un fel de Est Sălbatic, în care operatorii economici aleg să nu respecte legea”, a spus George Niculescu, președintele ANRE.

În anul 2022, statul a plafonat prețul la care producătorii de gaze vând către furnizori la prețul de 150 de lei pe MWh. De anul trecut, acest plafon a scăzut la 120 lei pe MWh.

Banii proveniți din aceste amenzi vor fi virați direct către bugetul de stat.

