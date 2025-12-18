Țara din UE care are cele mai supraevaluate locuințe: Prețurile imobiliare cresc mult mai repede decât pot ține pasul oamenii

Locuințele accesibile devin un plan din ce în ce mai îndepărtat în Europa, însă o țară UE s-a dovedit că are cele mai supraevaluate prețuri imobiliare.

Este vorba despre Portugalia, iar Comisia Europeană estimează că supraevaluarea medie a prețurilor locuințelor în Portugalia este cu aproximativ 25% mai mare, „depășind alte piețe imobiliare” din blocul comunitar, potrivit Euronews.

Potrivit Comisiei, prețurile imobiliare cresc mult mai repede decât pot ține pasul oamenii din Portugalia. „Creșterea prețurilor a fost mai puternică decât creșterea veniturilor, reducând accesibilitatea pentru potențialii cumpărători, cu diferențe marcante între țări”, se arată în raport.

Alte țări care au înregistrat cele mai mari creșteri ale raportului preț-venit în ultimii zece ani au fost Portugalia, Țările de Jos, Ungaria, Luxemburg, Irlanda, Cehia și Austria.

Europenii se confruntă cu dificultăți în a-și asigura o locuință

După un deceniu în care prețurile medii ale locuințelor au crescut cu peste 60% și chiriile cu peste 20%, un număr tot mai mare de europeni se confruntă cu dificultăți în a-și asigura o locuință.

Astfel, Comisia avertizează că această criză restricționează mobilitatea forței de muncă, limitează accesul la educație și întârzie formarea familiilor. Aceste lucruri generează consecințe mai ample atât pentru competitivitatea economică a UE, cât și pentru coeziunea socială.

Ce planuri are Comisia

Potrivit Comisiei Europene, noul plan pentru această situație are drept scop creșterea ofertei de locuințe, încurajarea investițiilor și a reformelor, dar și combaterea impactului închirierilor pe termen scurt. De asemenea, se ia în calcul și acordarea unui sprijin specific celor mai afectați de criză.

Strategia Comisiei Europene pune un accent deosebit pe tineri, studenți, lucrători esențiali și gospodării cu venituri mici, precum și pe alte grupuri vulnerabile.