Adio city break-uri ieftine? UE dă undă verde restricțiilor pentru Airbnb

Comisia Europeană va propune în 2026 un cadru juridic care să ofere autorităților locale din Uniunea Europeană o bază legală clară pentru a limita închirierile turistice pe termen scurt, în special în orașele și regiunile afectate de criza locuințelor. Inițiativa face parte din primul Plan european privind locuințele accesibile, prezentat la Strasbourg, și urmărește să permită administrațiilor locale să adopte măsuri specifice și proporționale, în funcție de situația din fiecare zonă, notează EFE.

Potrivit Comisiei, lipsa locuințelor accesibile a devenit una dintre cele mai presante probleme sociale din UE, mai ales în marile orașe. Oferta actuală de aproximativ 1,6 milioane de locuințe construite anual nu acoperă cererea, iar pentru a reduce acest deficit în următorul deceniu ar fi nevoie de aproximativ 650.000 de locuințe suplimentare pe an, cu un cost estimat de 150 de miliarde de euro anual.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera, a subliniat că accesul la o locuință sigură, stabilă și accesibilă nu este un lux, ci o nevoie fundamentală și o chestiune de demnitate umană. Ea a arătat că autoritățile locale au avut un rol esențial în conturarea acestui pachet de măsuri.

Expansiunea rapida a Airbnb a redus oferta de locuințe pentru populație

În ceea ce privește închirierile turistice pe termen scurt, Bruxelles-ul recunoaște că acestea aduc beneficii economice, inclusiv venituri suplimentare pentru proprietari, stimularea renovărilor și creșterea turismului. Totuși, Comisia atrage atenția că expansiunea rapidă a acestui tip de cazare, cu o creștere de aproape 93% între 2018 și 2024, a redus oferta de locuințe pentru rezidenții locali. În unele orașe foarte populare, locuințele destinate turiștilor pot reprezenta până la 20% din fondul locativ.

Executivul european precizează că nu urmărește o interdicție generală a platformelor de tip Airbnb. Scopul este de a oferi orașelor instrumente legale pentru a interveni acolo unde presiunea turistică afectează grav piața locuințelor. Regulamentul privind închirierile pe termen scurt, programat să intre în vigoare în mai 2026, va introduce obligații de înregistrare a proprietarilor și schimb de date, pentru mai multă transparență.

Planul european mai prevede reducerea birocrației în construcții, mobilizarea de noi investiții publice și private și alocarea de fonduri suplimentare, inclusiv 10 miliarde de euro pentru 2026 și 2027. De asemenea, Comisia intenționează să analizeze impactul speculațiilor imobiliare și să propună măsuri fiscale pentru limitarea acestora.

Inițiativa a fost susținută, în linii mari, de grupurile politice europene, sindicate și autorități locale, deși mai multe organizații cer măsuri mai ferme, investiții mai mari și reguli obligatorii. Criticii avertizează că există riscul ca planul să favorizeze dezvoltatorii imobiliari, în detrimentul familiilor care au nevoie de locuințe accesibile, dacă nu sunt impuse garanții clare.