Franța începe vaccinarea bovinelor pentru a limita sacrificarea în masă, după ample proteste ale fermierilor

Decizia autorităților franceze de a recurge la vaccinarea pe scară largă a bovinelor a fost luată în urma apariției mai multor focare ale „bolii cu noduli”, extrem de contagioasă, care au dus la sacrificarea completă a unor turme întregi. Măsura a fost catalogată drept excesivă de către fermierii francezi.

Vaccinarea, menită să limiteze sacrificarea în masă

Anunțul privind vaccinarea a fost făcut sâmbătă de ministrul Agriculturii, Annie Genevard, după ce protestele acestora s-au extins în mai multe regiuni ale țării.

„Vom vaccina aproape un milion de animale în următoarele săptămâni și îi vom proteja pe fermieri”, a declarat Genevard, citată de Reuters.

Ea a subliniat că statul va compensa atât pierderile cauzate de sacrificări, cât și pierderile de exploatare.

Extrem de contagioasă, dar inofensivă pentru oameni

Boala cu noduli cutanați este transmisă de insecte și afectează bovinele și bivolii, provocând leziuni pe piele și scăderea producției de lapte. Deși nu este periculoasă pentru oameni, ea duce frecvent la restricții comerciale și pierderi economice majore.

Autoritățile franceze susțin că vaccinarea, combinată cu restricționarea circulației bovinelor, este necesară pentru a limita răspândirea bolii. În unele cazuri, sacrificarea totală a turmelor infectate rîmâne în continuare indispensabilă pentru protejarea exporturilor.

„Vaccinarea va fi obligatorie, deoarece vaccinarea înseamnă protecție împotriva bolii”, a precizat ministrul Agriculturii.

Fermierii continuă protestele

Totuși, protestele continuă. O porțiune a autostrăzii A64, la sud de Toulouse, a fost blocată de aproximativ 400 de fermieri și zeci de tractoare, în semn de opoziție față de sacrificarea sistematică a animalelor.

Principalul sindicat agricol, Federația Națională a Sindicatelor Exploatanților Agricoli (FNSEA), sprijină poziția guvernului. În schimb, sindicatul Coordination Rurale cere măsuri mai bine țintite și carantină, în locul eliminării în masă a turmelor.

Bilanțul focarelor

Potrivit Ministerului Agriculturii, Franța a înregistrat 110 focare în nouă departamente. Până în prezent, au fost sacrificate aproximativ 3.000 de bovine, iar fermierii au primit aproape șase milioane de euro în despăgubiri.