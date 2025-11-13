Brazilia încearcă să convingă lumea că poate produce carne de vită fără emisii de carbon

La COP30 din Belém, fermierii brazilieni și companiile de carne promit că pot produce carne de vită cu emisii reduse de carbon. Argumentul lor: pășunile absorb carbonul din aer și contracarează metanul eliberat de vaci, scrie Bloomberg.

Grupul de lobby Abiec a publicat un studiu despre reducerea emisiilor din creșterea bovinelor. Compania de cercetare Embrapa pregătește un manual pentru certificarea producătorilor de „carne cu emisii reduse de carbon”.

„Ceea ce avem în mâini este un plan privind modul în care Brazilia poate face ca sectorul cărnii de vită să-și atingă potențialul maxim pentru a contribui la agenda climatică”, declară Fernando Sampaio, director de sustenabilitate la grupul de lobby.

Promisiunea imposibilă: carne vită fără emisii carbon

Brazilia este cel mai mare exportator mondial de carne de vită. Însă carnea de vită rămâne cea mai poluantă sursă de proteine. Vacile elimină cantități mari de metan, un gaz cu efect de seră mult mai puternic decât dioxidul de carbon.

Conform unui studiu din 2018 publicat în revista Science, producerea unui kilogram de carne de vită generează aproximativ 100 de kilograme de gaze cu efect de seră. Este de opt ori mai mult decât carnea de porc și de 20 de ori mai mult decât ouăle.

„Emisiile de metan ale bovinelor reprezintă în continuare o parte semnificativă a problemei schimbărilor climatice”, spune Pete Smith, profesor la Universitatea din Aberdeen, Scoția.

Problema defrișărilor

În Brazilia, impactul este amplificat de defrișarea pădurilor pentru pășuni. Din 1985, aproximativ 13% din pădurile tropicale au fost transformate în pășuni sau terenuri agricole. Defrișarea eliberează carbonul stocat în păduri.

În 2024, creșterea animalelor a reprezentat mai mult de jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră din Brazilia. Bovinele sunt principala sursă de emisii de carbon din țară.

Experții demontează promisiunea cărnii de vită fără emisii

Experții susțin că pășunile pot capta carbonul dacă sunt gestionate corespunzător. Un studiu făcut de Fundația Getúlio Vargas, în parteneriat cu Abiec, susține că sectorul ar putea reduce emisiile până în 2050.

Profesorul Pete Smith demolează acest argument. Îmbunătățirea stocurilor de carbon în pășuni nu este nici pe departe suficientă pentru a compensa metanul produs de bovine. Sechestrarea carbonului în sol durează doar o perioadă limitată, până când solul ajunge la echilibru și încetează să mai absoarbă carbon.

„Gestionarea solului ar trebui îmbunătățită. Dar asta nu va compensa emisiile de metan”, spune Smith. „Este o afirmație necinstită că acest lucru contribuie la soluționarea problemei schimbărilor climatice”.

Argumentul Braziliei pentru carne vită cu emisii carbon reduse

Argumentul Braziliei se bazează pe faptul că mulți fermieri nu respectă standardele de gestionare a solului. Aproximativ jumătate din pășunile Braziliei prezintă degradare. Degradarea apare când vitele pasc excesiv, distrugând vegetația care protejează solul.

Grupul agricol Roncador combină producția agricolă și creșterea bovinelor pentru a accelera refacerea solului. Proprietarul Pelerson Penido Dalla Vecchia a observat beneficii pentru mediu. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Kansas studiază carbonul din sol la fermele grupului.

Verdict final: Carne vită și emisii carbon incompatibile

Jonathan Foley, director executiv al Project Drawdown, respinge scutirea de răspundere pentru producătorii de carne. „Este ca și cum ai lua o mașină veche și foarte murdară și ai înlocui-o cu una nouă”, spune Foley.

„În ceea ce privește lucrurile de zi cu zi pe care le folosim în casele noastre, carnea de vită este de departe cel mai mare poluator, și nici o cantitate de carbon din sol nu va compensa acest lucru”.

Reprezentanții industriei resping criticile. Marta Giannichi, director de sustenabilitate al Minerva SA, susține: „Combinați captarea carbonului cu productivitatea – și nu ar trebui să le priviți niciodată separat”.

La COP30, lupta pentru imaginea cărnii de vită continuă. Dar cifrele și experții climatici o spun clar: carnea de vită fără emisii de carbon rămâne o promisiune imposibilă.