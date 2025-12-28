Prima pagină » Știrile zilei » O persoană a murit după ce un avion ultraușor s-a prăbușit în largul plajei Copacabana

Pilotul unui avion ultraușor care purta un afiș publicitar a murit după ce aeronava s-a prăbușit sâmbătă în largul plajei Copacabana din Rio de Janeiro, informează Associated Press.
28 dec. 2025, 03:02, Știri externe

Singura persoană aflată la bord era pilotul, iar trupul acestuia a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru identificare. 

Autoritățile responsabile au intervenit la fața locului cu jet ski-uri, bărci gonflabile, scafandri și sprijin aerian. În plus, a fost folosit un sonar pentru a identifica resturi ale aeronavei sau posibile alte victime. 

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum aparatul de zbor se prăbușește aproape vertical, cu botul înainte, în apele oceanului, în apropierea plajei. Avionul era un Cessna 170A, care efectua un zbor publicitar. 

Autoritățile aeronautice au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului.    

