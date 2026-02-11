Prima pagină » Social » Accident mortal pe DN1, în zona Comarnic, după impactul dintre un autoturism și o autoutilitară

Un accident mortal în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară a avut loc miercuri dimineața pe DN1, în zona localității Comarnic, județul Prahova.
Foto: ISU Prahova
Cosmin Pirv
11 feb. 2026, 08:02, Social

Din primele cercetări ale poilițiștilor reiese că un bărbat de 64 de ani ar fi condus un autoturism pe DN1, către București, iar în zona km. 106+600 m ar fi pierdut controlul direcției și ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 59 de ani.

În urma impactului, componente ale utilitarei au fost proiectate într-un alt autoturism care circula pe sensul de mers către București, condus de un bărbat de 55 de ani.

Echipajele medicale sosite la fața locului au efectuat manevre de resuscitare bărbatului de 64 de ani, care prezenta leziuni, însă, a fost constatat decesul acestuia.

Șoferii celorlalte două autovehicule implicate în accident au fost testați, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

