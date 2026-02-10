Sulfat de amoniu împrăștiat pe carosabil după ce două camioane s-au ciocnit pe A1

„În urma cu puțin timp, pompierii detașamentelor Deva și Orăștie au fost solicitați pentru gestionarea unei situații de urgență generate de producerea unui eveniment rutier pe autostrada A1, km. 367, sens Sibiu – Timișoara. Accidentul a avut loc între două autocamioane, care transportau cauciucuri, respectiv sulfat de amoniu (aproximativ 23 de tone)”, transmite ISU Hunedoara.

În urma coliziunii, mai mulți saci cu sulfat de amoniu s-au deteriorat, iar o parte din substanță s-a împrăștiat pe carosabil.

Pompierii au instituit imediat un perimetru de siguranță de minimum 300 de metri, au restricționat circulația în zonă și au creat două dispozitive de protecție.

Garda de Mediu a fost informată, fiind analizate soluții pentru gestionarea situației.

Șoferii nu au suferit leziuni și se află în afara pericolului. În plus, nu există scurgeri de combustibil pe suprafața de rulare.

„La fața locului acționează 24 de pompieri militari cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru munca operativă și două ambulanțe SMURD. Misiunea este în dinamică”, mai notează ISU Hunedoara.