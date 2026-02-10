Prima pagină » Social » Rogobete: Primul buncăr oncologic din România unde se va realiza radioterapie stereotactică

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, marți, că la Spitalul Universitar de Urgență București va funcționa primul buncăr oncologic în care se realizează terapie stereotactică, construit într-un spital public din România.
Daiana Rob
10 feb. 2026, 14:01, Politic

„La 9 metri sub nivelul solului, la Spitalul Universitar de Urgență București, va funcționa primul buncăr oncologic de acest tip realizat într-un spital public din România, dedicat radioterapiei moderne – precise, sigure și integrate”, a scris, Rogobete, pe Facebook.

Potrivit ministrului, acesta este centru public din țară care va realiza radioterapie stereotactică.

Ministrul a precizat că radioterapia de ultimă generație presupune protecție radiologică riguroasă, stabilitate structurală și integrarea investigațiilor cu planificarea tratamentului, menționând că buncărul a fost construit special cu pereți și planșee de până la 2 metri grosime, ecranare completă, funcționare în pânza freatică și circuite separate pentru pacienți, personal și echipamente.

Potrivit ministrului, Centrul este complet echipat pentru radioterapie și brahiterapie, cu simulator CT și RMN dedicate exclusiv oncologiei, spații de spitalizare de zi și circuite medicale construite în jurul pacientului.

RMN-ul și CT-ul sunt deja integrate în actul medical, iar acceleratoarele se află în etapa finală de calibrare și certificare CNCAN. 

„Construcția centrului a costat 77 de milioane de lei, este realizată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, și se leagă direct de ceea ce am făcut în mai puțin de un an în oncologie: extinderea rețelei de radioterapie, introducerea de terapii oncologice noi pe lista de compensate și gratuite, susținerea decontării serviciilor moderne și construirea unui parcurs medical coerent, nu fragmentat”, a declarat Rogobete. 

