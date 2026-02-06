Capitala în faliment? Ciucu: „Dacă nu avem minimum 5,5 miliarde, intrăm în faliment”. Ciucu anunță negocieri cu Finanțele pentru a evita incapacitatea de plată

„Îmi bat capul acum cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să fac să salvez Primăria”, a declarat edilul într-un interviu acordat News.ro. Acesta a avertizat că, fără pragul minim de 5,5 miliarde de lei, „Bucureştiul intră în faliment”.

Potrivit primarului, începând din 2023, Guvernul României ar fi subfinanțat sistematic Primăria Municipiului București, inclusiv prin măsuri precum Ordonanța „trenuleț” (care ar fi eliminat încasările din impozitul pe jocuri de noroc) și prin redirecționarea a 14% din fonduri către localități mai mici, prin mecanismul de solidaritate.

Ciucu a mai spus că lipsa unei Legi a Bugetului pentru anul în curs a obligat municipalitatea să funcționeze cu o cotă lunară de 317 milioane de lei, sub necesarul pe care îl indică – aproximativ 500 de milioane de lei lunar, nivel la care ar fi funcționat în anii anteriori. În acest context, edilul afirmă că pierderile cumulate din ultimii doi ani au dus la acumularea unor datorii semnificative.

„Nouă ne lipsesc în acest moment exact banii care nu au mai venit în ultimii 2 ani. 4 miliarde de lei de care PMB-ul nu a mai beneficiat. De aici este şi datoria asta imensă”, a adăugat primarul.

Ca soluție pe termen lung, Ciucu cere schimbarea mecanismului de finanțare pentru Capitală, astfel încât alocările să fie stabilite pe un calcul predictibil, și nu prin negocieri politice