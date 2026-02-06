Prima pagină » Politic » Raluca Turcan: Sabotarea lui Ilie Bolojan din interiorul PNL este foarte dăunătoare. PSD face joc de chibiț

Raluca Turcan: Sabotarea lui Ilie Bolojan din interiorul PNL este foarte dăunătoare. PSD face joc de chibiț

Deputata PNL Raluca Turcan atrage atenția asupra sabotării lui Ilie Bolojan, despre care afirmă că este extrem de dăunătoare, mai ales atunci când vine din interiorul Partidului Național Liberal.
Andrei Rachieru
06 feb. 2026, 11:22, Politic

Într-o intervenție la RFI, lidera liberală le-a transmis colegilor care îl contestă pe premier să se concentreze pe activitatea politică din teritoriu și pe dialogul cu cetățenii.

Raluca Turcan a subliniat că Ilie Bolojan a primit un vot de încredere în partid, însă este în continuare ținta unor atacuri interne, în contextul în care nu a reușit să înlocuiască șefii de filiale considerate neperformante. Potrivit acesteia, sabotarea lui Ilie Bolojan afectează nu doar stabilitatea guvernamentală, ci și credibilitatea celor care încearcă să-l submineze.

Raluca Turcan: Sabotarea lui Ilie Bolojan ignoră încrederea oamenilor

Deputata PNL afirmă că, la nivel local, există susținere pentru premier. Ea a oferit exemplul județului Sibiu, unde oamenii ar avea încredere în Ilie Bolojan și ar aștepta responsabilitate și reforme reale din partea Guvernului.

În opinia sa, sabotarea lui Ilie Bolojan transmite un semnal negativ electoratului și riscă să accentueze dezamăgirea față de clasa politică. Turcan consideră că disputele interne vor avea consecințe pe termen lung asupra partidului.

Raluca Turcan a vorbit și despre întârzierea pachetului de reformă a administrației publice, despre care spune că este esențial pentru aducerea ordinii în cheltuirea banilor publici. Ea a explicat că tergiversările sunt cauzate de negocierile din coaliția de guvernare și de rezervele PSD față de măsurile care ar putea afecta structuri de unde partidele au obținut beneficii politice.

Potrivit acesteia, sabotarea lui Ilie Bolojan este dublată de o lipsă de coerență la nivelul coaliției, în special din partea PSD.

PSD, acuzat de joc politic

Deputata liberală a criticat dur atitudinea PSD, despre care spune că susține măsurile Guvernului în interiorul coaliției, dar se delimitează public de ele. Raluca Turcan a calificat această strategie drept „un joc de chibiț de pe margine”, care ar fi contribuit la decredibilizarea clasei politice și la ascensiunea unor candidați controversați pe scena politică.

